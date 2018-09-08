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Türkiye'nin 72 yıllık fıçıcısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde babasından öğrendiği fıçı yapımını 72 yıldır sürdüren İsmail Alkış'ın ürettiği ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor - Fıçı üreticisi İsmail Alkış: - "El emeği göz nuru işler yapıyoruz. Babam da 40 yıl kadar fıçı üretmiş. Ömrümün sonuna kadar yapacağım. İnsanlara faydalı iş yaptığımı düşünüyorum"

Bursa'nın İznik ilçesinde babasından öğrendiği fıçı yapımını 72 yıldır sürdüren İsmail Alkış, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor.

İsmail Alkış'ın (87) ürettiği meşe fıçılar, sirke, turşu, zeytin, zeytinyağı gibi ürünlerin saklanmasında kullanılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alan Alkış, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürürken, irili ufaklı yılda ortalama 200 adetlik üretim gerçekleştiriyor.

Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği mesleğinin ilçedeki son temsilcisi olarak 72 yıldır üretime devam ettiğini söyledi.

Fıçıya konulan ürünlerin sağlıklı şekilde saklandığını belirten Alkış, halen kullanım amaçlı çok talep aldıklarını, son yıllarda bazı vatandaşların dekoratif amaçlı da ürünlerini tercih ettiğini bildirdi.

Alkış, fıçı yapımında genelde meşe ağacını tercih ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de benden başka kullanım amaçlı fıçı üreten yok diye biliyorum. Türkiye'nin her ilinden sipariş alıyorum. Bazen yurt dışından da talep geliyor ama ürün yetiştiremediğim için geri çeviriyorum. Bize telefonla ulaşıyorlar. Torunum gelen siparişlerin ölçüsünü alıyor. Biz de ona göre üretim gerçekleştirip kargo ile yaptığımız fıçıyı gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerle ilgili hiç olumsuz dönüş almadık herkes beğeniyor, takdir ediyor."

- "Bir fıçı 80-100 sene hiç tamir görmeden dayanır"

Ürettiği fıçıların yüzyıllar boyunca kullanılabileceğini vurgulayan Alkış, "Bu tahtalar kolay kolay çürümez. Fıçı eskir ve bozulur ancak tamirle kullanılmaya devam edilir. Bir fıçı 80-100 sene hiç tamir görmeden dayanır." diye konuştu.

Alkış, keresteyi İnegöl'den temin ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fıçının yapılacağı kerestenin kuruması için en az 4-5 yıl beklemesi gerekiyor. Yaş keresteden fıçı olmaz. 5-6 litreden, 10 bin litreye kadar fıçı üretebiliyorum. Üretimde bana torunum da yardım ediyor. El emeği göz nuru işler yapıyoruz. Babam da 40 yıl kadar fıçı üretmiş. Ömrümün sonuna kadar yapacağım. insanlara faydalı iş yaptığımı düşünüyorum."

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Bursa fıçı İsmail Alkış iznik

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