Türkiye'nin 72 yıllık fıçıcısı

"Türkiye'de benden başka kullanım amaçlı fıçı üreten yok diye biliyorum. Türkiye'nin her ilinden sipariş alıyorum. Bazen yurt dışından da talep geliyor ama ürün yetiştiremediğim için geri çeviriyorum. Bize telefonla ulaşıyorlar. Torunum gelen siparişlerin ölçüsünü alıyor. Biz de ona göre üretim gerçekleştirip kargo ile yaptığımız fıçıyı gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerle ilgili hiç olumsuz dönüş almadık herkes beğeniyor, takdir ediyor."

Fıçıya konulan ürünlerin sağlıklı şekilde saklandığını belirten Alkış, halen kullanım amaçlı çok talep aldıklarını, son yıllarda bazı vatandaşların dekoratif amaçlı da ürünlerini tercih ettiğini bildirdi.

Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği mesleğinin ilçedeki son temsilcisi olarak 72 yıldır üretime devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alan Alkış, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürürken, irili ufaklı yılda ortalama 200 adetlik üretim gerçekleştiriyor.

- "Bir fıçı 80-100 sene hiç tamir görmeden dayanır"

Ürettiği fıçıların yüzyıllar boyunca kullanılabileceğini vurgulayan Alkış, "Bu tahtalar kolay kolay çürümez. Fıçı eskir ve bozulur ancak tamirle kullanılmaya devam edilir. Bir fıçı 80-100 sene hiç tamir görmeden dayanır." diye konuştu.

Alkış, keresteyi İnegöl'den temin ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fıçının yapılacağı kerestenin kuruması için en az 4-5 yıl beklemesi gerekiyor. Yaş keresteden fıçı olmaz. 5-6 litreden, 10 bin litreye kadar fıçı üretebiliyorum. Üretimde bana torunum da yardım ediyor. El emeği göz nuru işler yapıyoruz. Babam da 40 yıl kadar fıçı üretmiş. Ömrümün sonuna kadar yapacağım. insanlara faydalı iş yaptığımı düşünüyorum."

