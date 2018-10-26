Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, Türkiye'nin 240 dış temsilcilikle dünyada en geniş temsil ağına sahip 5. ülke olduğunu kaydederek, "Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." dedi.

Özdemir, Nijer'in başkenti Niamey'de, "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Ülkemiz, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen yapıcı girişimlerde bulunan girişimci ve insani bir dış politika yürütmektedir." diye konuşan Özdemir, bu çerçevedeki iş birliği politikalarının, karşılıklı kazan-kazan anlayışına dayandığının altını çizdi.

Özdemir, Türkiye'nin mevcut durumda 240 dış temsilcilik ile dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesi durumunda olduğunu vurgulayarak, "Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Özdemir, dış politikaların, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Kültür Merkezleri gibi kurum ve kuruluşların eş güdümüyle hayata geçirildiğini bildirdi.