Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, Türkiye'nin 240 dış temsilcilikle dünyada en geniş temsil ağına sahip 5. ülke olduğunu kaydederek, "Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." dedi.
Özdemir, Nijer'in başkenti Niamey'de, "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" hakkında basın toplantısı düzenledi.
"Ülkemiz, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen yapıcı girişimlerde bulunan girişimci ve insani bir dış politika yürütmektedir." diye konuşan Özdemir, bu çerçevedeki iş birliği politikalarının, karşılıklı kazan-kazan anlayışına dayandığının altını çizdi.
Özdemir, Türkiye'nin mevcut durumda 240 dış temsilcilik ile dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesi durumunda olduğunu vurgulayarak, "Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.
Özdemir, dış politikaların, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Kültür Merkezleri gibi kurum ve kuruluşların eş güdümüyle hayata geçirildiğini bildirdi.
- Dış politikadaki öncelikler
Özdemir, Türkiye'nin dış politikadaki önceliklerini, bölgesel güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi, terörizmle mücadele, tüm coğrafyalarla ilişkilerin geliştirilmesi gibi maddeler halinde sıraladı.
Sorunların çözümü için etkin çok taraflılığı ve müşterek çabaları gerekli gören Türkiye'nin, çok sayıda uluslararası girişimin başında yer aldığına dikkati çeken Özdemir, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Özdemir, Türkiye'nin çatışmaların önlenmesi ve barışçı yollardan çözümünde, arabuluculuk girişimleri aracılığıyla aktif rol aldığını dile getirerek, ortak değerleri esas alarak karşılıklı saygının geliştirilmesini savunduklarına vurgu yaptı.
Türkiye'nin insani yardımlar ve kalkınma yardımlarında öncü roller üstlendiğine değinen Özdemir, Suriye krizinde yürütülen "açık kapı" politikasını bu duruma örnek gösterdi.
Özdemir, ayrıca Türkiye'nin küresel düzeydeki yardım projeleri, TİKA'nın faaliyetleri, Nijer'de FETÖ ile mücadelede atılan adımlar ve alınan sonuçlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
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