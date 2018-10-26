HABER

"Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir: - "Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir" - "Ülkemiz, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen yapıcı girişimlerde bulunan girişimci ve insani bir dış politika yürütmektedir"

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, Türkiye'nin 240 dış temsilcilikle dünyada en geniş temsil ağına sahip 5. ülke olduğunu kaydederek, "Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." dedi.

Özdemir, Nijer'in başkenti Niamey'de, "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Ülkemiz, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen yapıcı girişimlerde bulunan girişimci ve insani bir dış politika yürütmektedir." diye konuşan Özdemir, bu çerçevedeki iş birliği politikalarının, karşılıklı kazan-kazan anlayışına dayandığının altını çizdi.

Özdemir, Türkiye'nin mevcut durumda 240 dış temsilcilik ile dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesi durumunda olduğunu vurgulayarak, "Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Özdemir, dış politikaların, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Kültür Merkezleri gibi kurum ve kuruluşların eş güdümüyle hayata geçirildiğini bildirdi.

- Dış politikadaki öncelikler

Özdemir, Türkiye'nin dış politikadaki önceliklerini, bölgesel güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi, terörizmle mücadele, tüm coğrafyalarla ilişkilerin geliştirilmesi gibi maddeler halinde sıraladı.

Sorunların çözümü için etkin çok taraflılığı ve müşterek çabaları gerekli gören Türkiye'nin, çok sayıda uluslararası girişimin başında yer aldığına dikkati çeken Özdemir, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Özdemir, Türkiye'nin çatışmaların önlenmesi ve barışçı yollardan çözümünde, arabuluculuk girişimleri aracılığıyla aktif rol aldığını dile getirerek, ortak değerleri esas alarak karşılıklı saygının geliştirilmesini savunduklarına vurgu yaptı.

Türkiye'nin insani yardımlar ve kalkınma yardımlarında öncü roller üstlendiğine değinen Özdemir, Suriye krizinde yürütülen "açık kapı" politikasını bu duruma örnek gösterdi.

Özdemir, ayrıca Türkiye'nin küresel düzeydeki yardım projeleri, TİKA'nın faaliyetleri, Nijer'de FETÖ ile mücadelede atılan adımlar ve alınan sonuçlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Ayvalık'ta 14'üncü Uluslararası Hasat Şenliği başladıAyvalık'ta 14'üncü Uluslararası Hasat Şenliği başladı
Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijer Türkiye'nin Girişimci ve İnsani ve Dış Politikası Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.