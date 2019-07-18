Türkiye’ye Global Liderlik Ödülü verildi

İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI bir eğitim organizasyonu olan ve sosyal sorumluluk projeleri ile istihdam sağlamayı hedefleyen projeler hazırlayan AIESEC tarafından 13 Temmuz’da Hindistan’ın Haydarabad şehrinde düzenlenen ve 128 ülkeden temsilciliğin katıldığı 'AIESEC Uluslararası Kongresi'nin gala gecesinde, Türkiye, Global Liderlik Ödülü’ne layık görüldü. 3’üncü kez ödülü alan AIESEC Türkiye Genel Başkanı Alihan Bolat, "Bize her zaman güç veren ülkemizdeki gençlerin sesini duyurma inancı, geçtiğimiz iki senede olduğu gibi bu sene de AIESEC dünyasında hissedilmiştir. Gönüllülüğe inanan tüm gençler adına aldığım bu ödül, üyelerimizin emeğinin karşılığıdır. Türk gençliğine inancımız tam. Hep birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu

1954 YILINDA TÜRKİYE’DE FAALİYETE GEÇTİ

AIESEC’in 1948 yılında dünyada kültürler arası etkileşimi oluşturabilme hayali ile kurulduğunu anlatan AIESEC Türkiye Genel Başkanı Bolat, “Dünyanın gençler tarafından yönetilen en büyük gençlik organizasyonu ünvanını taşıyan kurum, 1954 yılında iş dünyamızın öncü isimlerinden Nejat Eczacıbaşı’nın atılımlarıyla faaliyet göstermeye başladı” dedi.

‘15 ŞEHİRDE 18 BİRİM FAALİYET GÖSTERİYOR’

Türkiye’de 15 şehirde 18 birim olarak faaliyetlerini sürdüren kurumun, yüzlerce kurumsal firmaya uluslararası gönüllü stajyer programı yürüttüğünü ifade eden Bolat, “Start-up’lar için tamamen ücretsiz uluslararası gönüllü stajyer programları yürütülüyor. Sosyal sorumluluk alanında ise, başta bu seneyi Gönüllülük Yılı ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere pek çok farklı sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa projeler gerçekleştiriliyor. Gönüllülük projelerinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri programını takip eden kurumun Türkiye ayağındaki değişim sayıları on bini geçti” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

