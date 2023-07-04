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Turşu kilo aldırır mı? Hangi turşu kaç kalori?

30.06.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak sofralarımızda sıkça yer bulan fermente sebzelerdir. Kırmızı biber, salatalık, lahana, havuç gibi farklı sebzelerin sirke, tuz ve baharatlarla bir araya gelerek oluşturduğu bu lezzetli atıştırmalık pek çok kişi için vazgeçilmez bir tadı temsil eder. Turşu düşük kalorili ve düşük yağ içeriğiyle genellikle kilo kontrolü konusunda tercih edilen bir besindir. Peki, turşu kilo aldırır mı?

Turşu kilo aldırır mı? Hangi turşu kaç kalori?

Turşunun fermente edilme süreci içerdiği sağlıklı bakterilerin sindirim sistemine faydalı etkileriyle bilinir. Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme isteğini azaltabilir. Kalori içeriği ise turşunun çeşidine ve içerdiği sebzelerin türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin salatalık turşusu genellikle daha düşük kalorili olup yaklaşık olarak 10-15 kalori içerebilir. Diğer taraftan lahana turşusu veya kırmızı biber turşusu gibi daha yoğun lezzetli çeşitler bir porsiyonda 20-30 kalori civarında olabilir. Bu nedenle kilo kontrolü yaparken turşuyu tercih ederken porsiyon kontrolü önemlidir. Bir miktar turşu tüketmek düşük kalorili bir atıştırmalık sağlarken aşırı tüketildiğinde kalori alımını artırabilir. Ayrıca tuz içeriği yüksek olan turşuları aşırı tüketmek de vücutta su tutulmasına neden olabilir.

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Turşu kilo aldırır mı?

Turşu kilo aldırma konusunda endişe duyanlar arasında sıkça merak edilen bir konudur. Neyse ki turşu kilo aldırmaz. Aslında kilo kontrolü yapanlar için sağlıklı bir seçenektir. Turşu düşük kalorili ve düşük yağ içeriğine sahip fermente sebzelerden oluşur. Fermentasyon süreci sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmayı destekler ve tokluk hissi sağlar. Bu da aşırı yeme isteğini azaltır.

Turşu direkt kilo aldırmasa bile turşunun tuz içeriği yüksek olabilir. Bu nedenle tuz alımını kontrol etmek önemlidir. Tuz içeriğinin yüksek olması nedeniyle fazla turşu tüketmek ödem oluşmasına neden olabilir ve bu da kilo artışına neden olabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolüne dikkat ederek turşuyu sağlıklı bir atıştırmalık olarak diyetinize ekleyebilirsiniz.

Hangi turşu kaç kalori?

Farklı turşu çeşitleri içerdikleri sebzeler ve hazırlama yöntemlerine bağlı olarak kalori miktarı değişiklik gösterir. Örneğin salatalık turşusu genellikle düşük kalorili bir seçenektir ve yaklaşık olarak 10-15 kalori içerir. Lahana turşusu veya kırmızı biber turşusu gibi daha yoğun lezzetli çeşitler ise bir porsiyonda 20-30 kalori arasında olabilir. Ancak bu değerler genel bir tahmindir ve marka veya hazırlama şekli gibi faktörlerle değişebilir.

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Kalori alımını yönetmek için porsiyon kontrolü önemlidir. Turşuyu diyetinize eklerken etiket bilgilerini kontrol etmek veya besin veri tabanlarından yararlanmak faydalı olabilir. Böylece, tüketilen turşunun kalori miktarını daha kesin bir şekilde belirleyebilirsiniz. Sağlıklı bir beslenme planı içinde turşuyu dikkatli bir şekilde tüketerek kilo kontrolü hedeflerinize katkıda bulunabilirsiniz. Bir porsiyon turşu kalorileri aşağı yukarı şu şekildedir:

  • Salatalık turşusu: 24 kcal
  • Kırmızı pancar turşusu: 25 kcal
  • Turşu suyu (1 bardak): 24 kcal
  • Kapari turşu (1 yemek kaşığı): 2 kcal
  • Zencefil turşusu: 20 kcal
  • Karışık turşu: 54 kcal
  • Taze fasulye turşusu: 12 kcal
  • Kereviz turşusu: 17 kcal
  • Yeşil domates turşusu: 44 kcal
  • Kırmızı biber turşusu: 15 kcal
  • Biber turşusu: 16 kcal
  • Sivri acı biber turşusu: 16 kcal
  • Lahana turşusu: 24 kcal
  • Sarımsak turşusu (1 adet): 2 kcal

Turşu diyette yenir mi?

Turşu bir diyetin içinde rahatlıkla yer alabilir. Düşük kalorili ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilen turşu sindirim sistemine faydalı etkileriyle bilinir. Fermente edilme süreci sayesinde içerdiği sağlıklı bakteriler sindirime yardımcı olur ve sindirim sisteminin düzenlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca turşu tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme isteğini azaltabilir. Turşu aynı zamanda vitamin ve lif içeriğiyle de besleyicidir. Ancak tuz içeriği yüksek olan turşuların aşırı tüketimi su tutulmasına neden olabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü önemlidir. Turşuyu diyetinize eklemek için çeşitli sebzelerin turşusunu tercih edebilir ve sağlıklı beslenme planınızın bir parçası hâline getirebilirsiniz.

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