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TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil sosyal medyadan duyurdu! Dördüncü Gökbey ilk kez havalandı

17.05.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS) Genel Müdürü Temel Kotil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dördüncü Gökbey'in ilk kez havalandığını duyurdu.

TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil sosyal medyadan duyurdu! Dördüncü Gökbey ilk kez havalandı

TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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TUSAS Genel Müdürü Kotil paylaşımında, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf karelerine de yer verdi.


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