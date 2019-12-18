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Tutuklu bulunan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e cinayet suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:57 | Son Güncelleme

Tutuklu bulunan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e cinayet suçlaması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 132 gündür yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e cinayet suçlaması da yöneltildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın soruşturma bölümü tarafından Çuy Bölgesi Alamedin ilçesine bağlı Koy-Taş köyünde 7-8 Ağustos'ta meydana gelen olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcının, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Alfa Özel Harekat Ekibi Başkan Yardımcısı Üsenbek Niyazbekov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e cinayet suçlaması yönelttiği ifade edildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat Ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine 7-8 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti.

Eski Cumhurbaşkanının evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede yaklaşık 100 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

6 güvenlik görevlisinin rehin tutulduğu ileri sürülen operasyonda bir özel harekatçı öldürülmüş, bölge emniyet müdürü de başına aldığı darbe sonucu komaya girmişti.

Gözaltına alınan Almazbek Atambayev'in evinde arama yapan polis, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmişti.

Atambayev, kendisini korumaya gelenlerin elinde silah olmadığını ve sadece kendisinin silah kullandığını dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almazbek Atambayev cinayet suçu Kırgızistan

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