Tuvalete gittiğinde aniden karşısına çıktı! "Bir daha tuvalete gitmeye cesaret edemedim" dedi... Sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'favislandhome' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Vanuvatu Adası'nda tatil yaparken kiralık evlerinin tuvaletinde davetsiz misafirler gördü. Gövdesi çok büyük ve çok sayıda bacağı bulunan 3 canlıyı gören adam, "Birisi tuvaletin arkasındaydı. Diğeri aynada, bir başkası ise duvara tünemişti" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü manzara karşısında korktuklarını dile getirirken devasa büyüklükteki canlıları örümceğe benzettiğini söyledi.

Sosyal medyadaki örümcek yorumlarına rağmen tuvalette bulunan davetsiz misafirlerin Hindistan cevizi yengeci olduğu ifade edildi.

Yetişkin hindistancevizi yengeçleri 4 kilograma kadar ağırlığa ve bacaklar dahil 40 santimetre uzunluğa sahip olabilir. Genellikle Pasifik ve Hint Okyanuslarındaki adalarda bulunurlar.