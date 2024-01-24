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    4. Tüyler ürperten video! Nükleer patlama durumunda yaşanacakları gösterdi... '3. Dünya Savaşı'nın görüntüleri' diyerek paylaştı

    Tüyler ürperten video! Nükleer patlama durumunda yaşanacakları gösterdi... '3. Dünya Savaşı'nın görüntüleri' diyerek paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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    3. Dünya Savaşı'na dair dünya genelinde endişeler yaşanırken potansiyel bir nükleer saldırı durumunda yaşanacakları gösteren bir yapay zeka simülasyonu yapıldı. Twitter'da 'historyinmemes' hesabından paylaşılan görüntülerde bir nükleer bombanın çarpması durumunda nasıl görünebileceği ve nasıl ses çıkartabileceği konusunda öngörüler yer aldı.

    Bilgisayar modellemesi yoluyla oluşturulan görüntüler nükleer bombanın patladığı anlarda oluşan devasa bir toz bulutunu gösteriyor. Görüntülerde tahmin edilen bir patlamanın çevredeki binaları, çevreyi ve insanları nasıl etkileyebileceğini tam olarak yer alıyor. Toz bulutunun gölgesinde patlama seslerinin çığlık seslerine karışması ise korku filmlerindeki bir sahneyi anımsattı.

    PATLAMA SESİ TÜM ŞEHİRDE YANKILANDI

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    Görüntüler kalabalık bir şehirde bir binanın dibinde telefonuyla konuşurken duran bir adamın görünmesiyle başlıyor. Kamera hızla gökdelene doğru hareket etmeden önce adamdan kilometrelerde uzakta devasa bir patlama görülüyor.

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    Patlamanın sesi önce tüm şehirde yankılanırken şehrin üzerinde oluşan enerji dalgası her şeyi yerle bir ediyor. Görüntüler taş taş üzerinde kalmazken binaların tuğlalarının çevrelerde uçuştuğu net bir şekilde görülüyor.

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    yapay zeka Twitter 3 dünya savaşı
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