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'Tuzağa düşüyor' dedi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: "Böyle olursa AK Parti kazanır"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.01.2025 10:25
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Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' çıkışı gündeme damga vurdu. Dünkü asın toplantısının ardından siyaset kulisleri hareketlenirken, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu yeniden masaya geldi. Gazeteci Cem Küçük ise ‘onun dışında kimse aday olamaz’ diyerek CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Küçük, sözlerinin devamında da "Böyle olursa AK Parti kazanır" dedi ve o detaya dikkat çekti.

'Tuzağa düşüyor' dedi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: "Böyle olursa AK Parti kazanır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün "Turpun büyüğü" adıyla düzenlediği basın toplantısı gündem yarattı. Hakkında bir soruşturma daha açılan İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı iyiden iyiye yeniden masaya geldi. Parti içinde "Cumhurbaşkanı adayını bir an önce açıklayalım" görüşünün tartışıldığı iddia edilirken "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Neredeyse tüm gözler adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişken; Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, ‘onun dışında kimse aday olamaz’ diyerek CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

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Cem Küçük, TGRT Haber’deki Medya Kritik programda CHP içerisindeki durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, CHP’de Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ve bu durumun parti içinde büyük bir ayrışmaya neden olduğunu ifade etti.

"CHP’DE CİDDİ KLİKLEŞMELER VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti içinde yalnız kaldığını belirten Küçük, “Ne Ekrem Bey ile ne de Mansur Bey ile arası iyi. CHP’de ciddi klikleşmeler var” dedi.

"AYNISI YAPILIRSA BÜYÜK BİR HATA OLUR"

CHP’nin aday belirleme sürecini eleştiren Cem Küçük, “Altılı masa adayı son güne bırakarak hata yaptı. CHP’nin de benzer bir şekilde adayını geç açıklaması büyük bir hata olur” ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU DIŞINDA KİMSE ADAY OLAMAZ"

Parti içinde bazı grupların adayın açıklanması gerektiğini savunduğunu belirten Küçük, CHP’nin adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nun öne çıktığını söyledi. Küçük, “CHP’de Ekrem İmamoğlu dışında kimse aday olamaz, bunu herkes biliyor” dedi.

İşte Cem Küçük’ün o sözleri:

“Ekrem İmamoğlu ve CHP içerisinde şöyle bir durum var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında çok büyük görüş ayrılıkları var. Özgür Bey çok yalnız kaldı. Ne Ekrem Bey ile ne de Mansur Bey ile arası iyi. CHP’de çok büyük ayrışmalar var. Bazı klikler ‘adayımızı açıklayalım’ diyorlar. Altılı masa adayı son güne bırakarak hata yaptı. CHP’nin hatası da adayını geç açıklamak olur. AK Parti’ye gelen raporlara bakıyorum ben. CHP’li belediyelerde hizmet yok ve mırın kırın ediyorlar.

"KAFA KAFAYA İSE AK PARTİ KAZANIR"

CHP’de çıkıp adayı açıklasın. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu. CHP’de Ekrem Bey dışında kimse aday olamaz, bunu herkes biliyor. İktidarın tuzağın düşüyor İmamoğlu. Muhalefetin kazanacağı seçimde fark olmalıdır. Kafa kafaya ise AK Parti kazanır.”

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cem küçük CHP
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