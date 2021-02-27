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  4. TV yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hande Öztürk Hande Öztürk 27.02.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

28 Şubat Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Şubat Pazar akşamı Arıza, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 28 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Şubat Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Şubat Pazar kanalların yayın akışında neler var? 28 Şubat Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Şubat Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Şubat Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

28 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Öyle Olsun
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Ramo
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:50 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Akıncı
03:20 Kırgın Çiçekler
05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:30 Cehennem Melekleri 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Boşu Bir Yerde
02:00 Boşu Bir Yerde
03:45 5N1K
04:30 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Masumiyet
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:45 Son Yaz
05:15 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim Tatlı Yanım
07:00 Benim Tatlı Yanım
08:00 Evim
09:45 Hasip ile Nasip
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Seni Çok Bekledim
03:00 Kuralsız
05:00 Türk Müziği

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panorama / Canlı
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Kırmızı Oda
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Benim Adım Melek
02:50 Diriliş "Ertuğrul"
05:05 Işığın Prensesi
07:35 Böyle Bitmesin
09:35 Diriliş "Ertuğrul"
13:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
17:20 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

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