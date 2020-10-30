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TV yayın akışı 31 Ekim 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

30.10.2020 18:03 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 31 Ekim 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

31 Ekim Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 31 Ekim Cumartesi akşamı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, Sadakatsiz Zümrüdüanka, MasterChef Türkiye ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 31 Ekim TV yayın akışı...

Haftasonunu evinde keyifle geçirmek isteyen televizyon izleyicileri 31 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 31 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ekim Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

31 EKİM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
02:45 Arıza
05:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Büyük Cumhuriyet Konseri
10:50 Maria ile Mustafa
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Hercai
02:20 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:15 Arka Sokaklar
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz
22:30 Bir Nefes Yeter
02:45 Kaçak
04:00 Müzik Arası
05:00 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Zümrüdüanka
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
00:15 25 Litre: Suyun Peşinde
00:45 Çalgı Çengi İkimiz
02:45 Baraj
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
10:00 Seven Ne Yapmaz
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Bak Şu Leyleğe
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
08:40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:45 Yedi Numara
10:45 Acemi Anneler
15:50 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

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