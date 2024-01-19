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    4. Twitch yayıncısı Nazar Toyoğlu'ndan şoke eden açıklama! Ekip arkadaşının cinsel saldırısına uğradığını söyledi... "Dost sandığımız..."

    Twitch yayıncısı Nazar Toyoğlu'ndan şoke eden açıklama! Ekip arkadaşının cinsel saldırısına uğradığını söyledi... "Dost sandığımız..."

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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    Twitch'te 'Counter-Strike' serisine ait oyunlar oynadığı sırada açtığı yayınlarla tanınan ve kısa sürede fenomene dönüşen Nazar Toyoğlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı cinsel saldırı itirafıyla gündem oldu. Twitch'te 'nanazort' kullanıcı adıyla tanınan Toyoğlu, ekip arkadaşlarından biri tarafından taciz edildiğini gözyaşları içinde anlattı.

    Twitch'te oyun oynadığı ve sohbet ettiği canlı yayınları sayesinde tanınan Nazar Toyoğlu, İzmir tatili sırasında başına gelen korkunç bir olayı anlattı. Ekip üyelerinden biri tarafından cinsel saldırıya uğradığını dile getiren fenomen isim Instagram'dan yaptığı paylaşımında gözyaşları içinde olayın detaylarını verdi. Sosyal medyada olayın dikkat çekmesi üzerine kullanıcılardan da Nazar Toyoğlu'na destek verdi.

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    "BIÇAKLA SALDIRDI"

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    Olayın iş için İzmir'e gittikleri sırada meydana geldiğini anlatan Toyoğlu, "Geçmiş yayınlarımda İzmir'e gideceğimi söylemiştim. Şu an İzmir'deyim. Tatilimin ikinci gününde başımıza kötü olaylar geldi. Dost sandığımız ekip üyelerinden biri otelimizde bana cinsel tacizde bulundu. O sırada uyuyorduk" dedi.

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    Cinsel saldırı girişiminin sonrasında ismi vermek istemediği şahsın başka bir arkadaşına bıçakla saldırarak yaralandığını söyleyen Toyoğlu, "Bu girişiminden hemen sonra Hazar'ı uyandırdım. Hazar'a bunu anlatırken o şahıs bunu duydu ve elinde bıçakla Hazar'a doğru saldırdı. Bıçağı almaya çalışırken elinden bıçaklandı. Bıçağı almayı başardıktan sonra bir süre boğuştular. Seslerden sonra polis ekipleri geldi. Hazar bıçağı polisler gelince onlara teslim etti. O şahıs tutuklandı" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    taciz cinsel saldırı Twitch
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