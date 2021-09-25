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Twitter bahşiş kavanozu özelliğini önemli ölçüde genişletiyor

25.09.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncelleme ile dünyanın dört bir yanındaki Twitter kullanıcıları, Venmo, Cash App veya PicPay gibi uygulamalar aracılığıyla birbirlerine nakit göndermelerine olanak tanıyan bahşiş verme özelliğine erişebilecek.

Twitter bahşiş kavanozu özelliğini önemli ölçüde genişletiyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Twitter kullanıcıları ve El Salvador, Bitcoin Lightning Network üzerine kurulu bir kişiden kişiye ödeme uygulaması olan Strike aracılığıyla Bitcoin ile bahşiş gönderebilecek. Diğer ülkelerdeki insanlar ancak Bitcoin adresleri aracılığıyla bahşiş alabilecekler.

Geleneksel bahşişlerde olduğu gibi, Twitter, kullanıcılar arasında değiş tokuş edilen bahşişlerimn bir kısmına dokunmayacak. Bahşiş, bugünden itibaren Twitter’ın tüm iOS kullanıcılarına yayılıyor ve “önümüzdeki haftalarda” Android’de kullanıma sunulacak. Twitter, değişikliği, platformundaki içerik oluşturucuları güçlendirmeye yönelik son çalışmalarının bir uzantısı olarak görüyor.

Twitter’dan Esther Crawford gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Herkesin ödeme alma yollarına erişmesini istiyoruz” dedi. “Daha fazla insanı ekonomiye katılmaya teşvik ediyoruz. İnsanların birbirlerine sınırlar ötesinde ve temas olmadan para gönderebilmelerinin yollarını arıyoruz.” Hareket aynı zamanda Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in büyük bir destekçisi olduğu kripto para birimine ilk büyük hamlesi.

Twitter daha önce NFT’lerndenemeler yapmıştı. Şirket kısa süre önce kendi NFT koleksiyonunu yayınladı ve Dorsey bu yılın başlarında ilk tweet’inin NFT’sini 2,9 milyon dolara sattı.

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