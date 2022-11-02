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Tüm yük onların üstünde! Haftanın yedi günü çalışıyorlar: Musk'ı memnun etmek için ofiste bile uyudular...

02.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da sular durulmuyor. Kısa sürede çehresi değişen sosyal ağda adeta tüm yük çalışanların üzerinde. İşten çıkarılma korkusuyla çalışan personelin Musk'ın satın almasından bu yana normalden çok daha uzun saatler çalıştığı bildirildi. Çalışanların haftada 7 gün, 12 saatlik vardiyalarla çalıştığı öğrenildi. Aktarılanlara göre, Musk'ın teslim tarihlerini karşılayıp onu memnun etmek isteyen çalışanlar Twitter ofisinde uyuyor. Fakat işten çıkarmalar pek durmayacak gibi.

Tüm yük onların üstünde! Haftanın yedi günü çalışıyorlar: Musk'ı memnun etmek için ofiste bile uyudular...

Elon Musk Twitter'ı satın aldı ancak gündemden düşmek bilmedi. Twitter'ın merkezine lavaboyla girdiği günden beri Twitter'da birçok değişikliğe imza attı. Dijital bir kent meydanına dönüşecek Twitter'da ilk iş üst düzey yöneticileri kovan ‘Twitter Şikâyet Hattı Operatörü’ ünlü milyarder, son olarak mavi tik için aylık 8 dolar istedi. Fakat tüm dünya 8 dolarlık mavi tik ücretini konuşurken, Twitter çalışanlarının işten atılma korkusuyla zor günler geçirdiği iddia edildi. Öyle ki iş Twitter ofisinde uyumaya kadar varmış.

TWITTER ÇALIŞANLARI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR! UZUN VARDİYALAR...

CNBC, Twitter personelinin, Elon Musk'ın satın almasından bu yana normalden çok daha uzun saatler çalıştığını bildirdi.

CNBC'nin iç iletişimden alıntı yaptığı habere göre, Twitter yöneticileri bazı çalışanlara Musk'ın teslim tarihlerini karşılamak için haftada 7 gün, 12 saatlik vardiyalarda çalışmalarını söyledi. Bu da haftada 84 saate eşdeğer.

Haftalık 84 saati bulan çalışma saatleri karşılığında personele fazla mesai ücreti mi verilecek, yoksa yerine izin mi alacaklar? Bu konu henüz belirsizliğini koruyor.

Insider daha önce, şirketin doğrulama sürecindeki değişiklikleri üzerinde çalışan Twitter personeline, bunu yapmak için 7/24 çalışılmasının beklendiğine dair bir mesaj gönderildiğini bildirmişti.

Personelin görevlerini kasım ayı başındaki son teslim tarihlerine kadar tamamlayamadıkları takdirde Twitter'daki kariyerlerinin sona erebileceğinden endişe ettikleri belirtiliyor.

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Musk'ın sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın alması geçtiğimiz perşembe akşamı gerçekleşti. Ancak şirketteki işten çıkarmalarla ilgili endişeler bundan çok daha önce vardı. Kaç personelin, ne zaman işten çıkarılacağı ve hangi ekiplerin bundan en çok etkileneceği belirsizliğini koruyor.

OFİSTE UYUMUŞLAR

Bazı yöneticiler The New York Times'a Cuma ve Cumartesi geceleri Twitter'ın ofisinde uyuduklarını söyledi. Twitter'ın ofisinde uyuduklarını söylemesiyle, anlaşılan o ki yöneticiler de bir baskı hissediyor.

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Washington Post, yakın bir kaynağa dayanarak Musk'ın ekibinin, ilk aşamada Twitter personelinin yaklaşık dörtte birini işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

ÜST DÜZEY AYRILIKLAR YAŞANDI

Öte yandan, Twitter'ın reklam satıştan sorumlu yöneticisi Sarah Personette ve Dalana Brand şirketten ayrıldı. Personette ve Brand'in ayrılmasıyla birlikte, Twitter'da Musk öncesinden kalan yöneticilerin sayısı azalırken, daha fazla kilit konumdaki ismin ayrılacağı söylentileri dolaşıyor.

CEO ELON MUSK

Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti ve Twitter'ın tek yöneticisi oldu. Ancak Reuters'ın haberine göre, elektrikli araç şirketi Tesla'yı, roket şirketi SpaceX'i, beyin çipi girişimi Neuralink'i ve tünel şirketi Boring Company'yi yöneten Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter'ın CEO'su olarak görev yapacağını da söyledi.

AYLIK 8 DOLARA MAVİ TİK

Daha önce birçok kez paylaştığımız gibi, Twitter'ı satın almasıyla gündemde olan Elon Musk, Twitter'daki 'mavi tik'in aylık 8 dolar olacağını açıkladı. Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sisteminin saçmalık olduğunu söyleyen ünlü milyarder, söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirtti. Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı. Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi.

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Elon Musk Twitter

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