Twitter'dan 90 gün yasağı! Mavi tik almak isteyenler bu habere dikkat

Twitter, birkaç haftadır Elon Musk'ın kontrolünde. Musk bu kısa zamanda bile Twitter'ı bambaşka bir hale getirecek önemli değişikliklere imza attı. Bunlardan biri, çok tartışılan ücretli mavi tikti. Ünlü milyarder, Twitter'ın bulunduğu hesaba prestij katan mavi tiki aylık 7.99 dolar karşılığında satın alma imkanı getirdi. Birçok kişi mavi tikin dahil edildiği Twitter Blue aboneliğini satın alıp hesaplarına mavi tik yerleştirmeye başlasa da, bu hizmet şimdilik durduruldu. Fakat ücretli mavi tike yeni hesap açarak sahip olmak isteyenlerin karşılarına yeni dönemde 90 günlük bir sürpriz çıkacak.

90 GÜN BOYUNCA İZİN YOK

Twitter Blue sayfasında yapılan bir güncellemeye göre, Twitter yeniden mavi tik satışına başladığında, yeni oluşturulan Twitter hesapları 90 gün boyunca Twitter Blue'ya abone olamayacak. Bu da yeni bir hesap oluşturup 90 gün beklemeden mavi tik alamayacağınız anlamına geliyor.

Bu karar, mavi tik satışı yeniden başladığında dolandırıcılık ve taklitçi hesapları azaltmak için alınmış olabilir.

MUSK 29 KASIM'I İŞARET ETTİ

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, "mavi tikli" Twitter Blue'nun 29 Kasım'da geri geleceğini söylemişti. Fakat şirkette yaşanan istifa dalgası sonrası bu tarihin ertelenmesi gündeme gelebilir.

