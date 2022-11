Twitter'da büyük kriz! Çalışanlar ayağa kalktı, ortalık karıştı: "Buradan kurtulması son derece zor olacak"

Dünya bugün sosyal medya platformu Twitter'ı konuşuyor. Birçok kişi yeni bir güne başlarken, Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yaşanan gelişmelerle sarsıldı. Twitter'da ortalık kelimenin tam anlamıyla karıştı. Çok sayıda çalışan kazan kaldırdı. Kullanıcılar gelişmeleri endişeyle takip ederken, "Twitter sona mı eriyor?" tartışması başladı. İşte Twitter krizinin detayları...

Hatırlarsanız Elon Musk bundan birkaç gün önce çalışanlarına bir e-posta göndermişti. O e-posta bir ültimatom olarak değerlendirilmişti. Peki o e-postada ne yazıyordu? Sosyal medya platformunun yeni sahibi olan Elon Musk, o e-postayla şirket çalışanlarına iki seçenek sunmuştu. Musk çalışanlarına "uzun saatler çok yoğun çalışmayı kabul edersiniz ya da 3 aylık tazminatınızı alıp ayrılırsınız" demişti. Perşembe 17:00'ye (ET) kadar ise çalışanlarına cevaplarını bildirmeleri için süre vermişti. Görünüşe göre bu anket çalışanların hiç hoşuna gitmedi.

Musk'ın şirket çalışanlarına ya kabul edin ya da ayrılın çağrısı yapmasının ardından ise bugün çok sayıda Twitter çalışanının istifa ettiği bildiriliyor.

BBC'nin haberine göre, yapılan online bir ankete, 180 çalışanın %42'si "Çıkış seçeneğini kullanıyorum, özgürüm!" yanıtını verdi. Katılımcıların dörtte biri kalmayı "gönülsüzce" seçtiklerini söyledi ve yalnızca %7'si kalmak için “evet”i tıkladı. İsminin gizli kalmasını isteyen eski bir Twitter çalışanı ise "Bugün ortalıktaki toz duman dağıldığında muhtemelen 2.000'den az insan kalacak." dedi.

İddialara göre, istifa dalgasının ardından Twitter'a sabotaj yapılmasından korkan Elon Musk, ofisleri kapattı. Twitter, çalışanlarına şirketin tüm ofis binalarının hemen uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapatılacağını söyledi. Ofislerin 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı belirtiliyor. Ayrıca Twitter çalışanlarının giriş kartlarının iptal edildiği de söyleniyor.

Twitter'daki meslektaşlarıyla iletişim halinde olan biri ve yakın zamanda ayrılan bir çalışan, Musk'ın bazı üst düzey çalışanlarla görüşerek onları kalmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

Guardian'ın haberine göre işten ayrılanlar arasında, hataları düzeltmekten ve hizmet kesintilerini önlemekten sorumlu birçok mühendis yer alıyor. Adını vermek istemeyen bir kişi ise "Twitter çökerse, birçok alanda işleri düzeltecek kimse kalmaz" dedi.

The Verge'ün haberine göre ise Kalan ve ayrılan Twitter çalışanları The Verge'e, bu hafta istifaların ölçeği göz önüne alındığında, platformun yakında çökmeye başlamasını beklediklerini söyledi. Bir Twitter çalışanı "Twitter'ın buradan kurtulması son derece zor olacak" ifadelerini kullandı.

Bu haberlerin ardından kullanıcılar ise Twitter ile vedalaşmaya ve diğer platformlardaki hesaplarını paylaşmaya başladı. #RIPTwitter, #TwitterDown, Mastodon ve Myspace, Twitter'ın trendleri arasına girdi.

BBC'nin haberine göre, yüzlerce çalışan, şirketten ayrıldıklarını göstermek için #LoveWhereYouWorked (Çalıştığın Yeri Sev) etiketini ve selam veren bir emojiyi kullanarak tweet atmaya başladı. LinkedIn sayfasında Twitter'da 2013'ten beri farklı üst düzey rollerde çalıştığını belirten Gillian E. Carroll, "Bugün Twitter'daki son günüm. Tüm kalbimle ve büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum" tweet'ini paylaştı.

Dünya Twitter'daki büyük krizi konuşurken, Elon Musk'tan yeni bir paylaşım geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrası bir kullanıcının sorusuna da yanıt veren Elon Musk, "En iyiler kalıyor, bu yüzden çok endişeli değilim" dedi.

The best people are staying, so I’m not super worried