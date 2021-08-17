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Twitter'dan yeni özellik

17.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz ve baş ağrısı şikayetleri sebebiyle tasarımındaki renkleri değiştiren şirket şimdi keşfet özelliğini geliştirmek için konu etiketlerini test ediyor.

Twitter'dan yeni özellik

Twitter, Spaces sunuculara konu etiketleri eklemelerine olanak tanıyacak yeni bir seçeneği test ediyor. Artık Spaces özelliğindeki toplantı sahipleri tartışmayla ilgili üç konuyu etiket olarak ekleyebilecek. Bu özellik, her kullanıcının kendi ilgi alanına yönelik Spaces toplantılarına katılması açısından kullanışlı olabilir. Kullanıcılar bu şekilde zamandan kazanacak. Bu özellikle uygulama içinde kaliteli zaman deneyimi artabilir diyebiliriz.

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TWITTER SPACES'İ GELİŞTİRİYOR

Twitter Spaces her kullanıcı için en alakalı alanları algoritmaya dayalı bir şekilde sunacak. Konu etiketleri özelliği, kullanıcılar için keşfette daha verimli bir deneyim anlamına gelebilir. Clubhouse’un yakaladığı başarının ardından çoğu platform sesli görüşmeler özelliğine yöneldi. Sosyal medya devi şimdi bu özelliği daha da geliştirmeye çalışıyor. Twitter, Alan etiketleriyle etkileşimi en üst düzeye ulaştırmayı hedefliyor.

Ancak algoritmayla ilgili geliştirilecek daha çok fazla şey var. Bu nedenle özellik şimdilik en verimli halinde çalışmayacaktır. Ancak kullanıcılar alan etiketlerinde manuel olarak da konu seçip kendi ilgi alanlarına yönelebilirler. Bu da yakında resmi hale gelecek olan alan etiketleri özelliğinin yaygınlaşmasına ve dolayısıyla iyileştirilmesine vesile olabilir. Özelliğin test aşamasında bir problemle karşılaşılmazsa resmi olarak kullanıma sunulacak.

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