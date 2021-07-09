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Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak

09.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hindistan'ın internet şirketlerine getirdiği yeni düzenlemelere uyacağını bildirdi.

Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak

Bloomberg'in haberine göre, şirket avukatları aracılığıyla Delhi Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı bildirimde, uyum çalışmalarını yürütmek üzere bir görevlinin atandığı, kullanıcı şikayetlerini inceleyecek resmi temsilcinin 11 Temmuz'da belirleneceği ve 8 hafta içinde ülkede ofis açılacağını belirtti.

Hükümet, mayıs sonunda yürürlüğe giren yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kuralları uyarınca Twitter, Facebook ve Google gibi uluslararası internet şirketlerinin artık kullanıcılarca oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk koruması"ndan yararlanamayacağını ifade etmişti.

ÇEŞİTLİ ZORUNLULUKLAR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle şirketlere ülkede ofis açma, temsilci bulundurma, kullanıcı şikayetlerini yerinde inceleme, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirme ve içerikleri kaldırma zorunluluğu getirilmişti.

Twitter, yeni kuralları "ifade özgürlüğüne yönelik potansiyel tehdit" olarak nitelendirmiş, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından sitedeki bazı paylaşımlar nedeniyle şirket aleyhine davalar açılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan
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