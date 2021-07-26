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Twitter'ın geliri tahmin edilenden fazla çıktı

26.07.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Twitter, aylık gelir miktarını düzenli olarak açıklıyor. 2021 yılının ikinci çeyrek döneminde mali raporlar şirket için her şeyin iyi gittiğini gösteriyor.

Twitter'ın geliri tahmin edilenden fazla çıktı

Öncelikle Twitter platformu 2021 yılının ikinci çeyrek döneminde 1.19 milyar dolar kazandı. Abone sayısında da önemli bir artış yakalayan bu platform beklentilerin üzerine çıkmış oldu.

TWITTER'DA ANA NOKTA REKLAM MI?

Twitter genellikle Facebook gibi bir strateji izlemiyor. Bildiğiniz üzere Facebook neredeyse her yere reklam yerleştiriyor. Ayrıca kullanıcı verilerini kullanıldığına yönelik çok büyük iddialar var. Twitter ise kullanıcılara çok fazla reklam göstermiyor. Hatta birçok kişi platformun nereden para kazandığını merak ediyor.

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Aslına bakacak olursak Twitter reklam gösteriyor. Ancak bunu Facebook gibi radikal bir şekilde göstermiyor. Hatta çoğu zaman reklam olduğunu bile anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Platformun gelirlerini en çok belirleyen bir diğer konu ise ücretli trendler bölümü. Buraya reklam verenler hem kendi tanıtımlarını yapıyor hem de platformun yüksek miktarda gelir elde etmesini sağlıyor.
Birçok sosyal medya platformu ile kıyaslandığında Twitter iyi gidiyor. Günlük 206 milyon kullanıcı sayısına ulaşan platform sürekli olarak bunu arttırıyor.

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sosyal medya
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