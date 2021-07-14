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Twitter yeni özelliği ile dikkatleri üzerine çekti

14.07.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter yeni bir sistem deniyor. Şirket yıllardır istenen bir özelliği sonunda herkese göndermeye başlayacak. Bu yeni özellik sayesinde doğrudan çoklu mesaj gönderme dönemi başlıyor.

Twitter yeni özelliği ile dikkatleri üzerine çekti

Normal şartlarda herhangi bir tweet'i veya içeriği mesaj olarak göndermek için grup oluşturmanız gerekiyordu. Bu birçok kullanıcı için gerçekten de fazlasıyla zahmet verici. Ancak yeni bir özellik ile birlikte böyle bir zorunluluk kalmayacak. İstediğiniz herkese çoklu olarak doğrudan mesaj gönderebileceksiniz.

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TWITTER'DAN ÇOKLU MESAJ GÖNDERME ÖZELLİĞİ

Ünlü yazılım analisti Jane Manchun Wong tarafından yapılan bazı çalışmalara göre Twitter çoklu mesaj gönderme özelliği getiriyor. Tersine mühendislik yöntemi sayesinde bu özellik keşfedildi. Yıllardır devam eden bir tartışma böylece yavaş yavaş son bulacak gibi görünüyor.

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Burada asıl problem yeni özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı. Henüz test aşamasında bile olmayan bu özellik ne yazık ki kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunulmayabilir. Ancak neredeyse tüm sosyal medya platformlarında yer alan özelliğin Twitter uygulamasına hızlıca gelmesi büyük avantaj yaratacaktır.

Özelliğin gelmesi ile birlikte tek bir mesaj birçok kullanıcıya gönderilecek. Twitter böylece ayrı ayrı mesajları göstermek zorunda bırakmayacak.

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