Twitter'ın ücretli aboneliği Twitter Blue, fiyatı ile birlikte ortaya çıktı!

Ücretli Twitter döneminin yakında başlayacağı konuşuluyor. Üstelik Twitter da buna yönelik adımlar atıyor. Son olarak Scroll'u satın alan Twitter, bu kez ücretli Twitter hakkındaki sızıntılara engel olamamış gibi görünüyor.

TWITTER BLUE SIZDI

Jane Manchun Wong Twitter'ın ücretli abonelik sisteminin bazı detaylarını sızdırdı. Wong'a göre ücretli Twitter, Twitter Blue olarak adlandırılacak. Aboneler, Twitter Blue ile bazı ayrıcalıklardan faydalanacak. Bu ayrıcalıkların arasında tweet'leri geri alma ve koleksiyonlar bulunacak. Gelelim sosyal medya platformunun Twitter Blue için isteyeceği söylenen fiyata.

İŞTE TWITTER BLUE'NUN FİYATI

Twitter Blue'nun fiyatı, Wong'a göre aylık 2.99 dolar olacak. Yani Twitter'da ayrıcalıklı bir deneyim yaşamak isteyenler, aylık 2.99 dolar ödeyerek bu deneyime sahip olabilecek. Fakat Twitter henüz tüm bunları doğrulamadığı için Wong'un aktardıklarının kesinliği bilinmiyor. Ayrıca, ücretli Twitter'ın ne zaman kullanıma sunulacağı da belli değil.

