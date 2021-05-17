Twitter nihayet DM arama özelliğini Android'e getiriyor

Twitter DM’lerindeki arama çubuğu, kullanıcının veya grupların adına göre konuşmaları arıyor ve açıyor. Bu özellik, kullanıcıların gelen kutusunun tamamında gezinmek zorunda kalmadan, görüşmeleri hızlı bir şekilde aramasına olanak tanıyacağı için oldukça faydalı. Twitter’ın DM arama çubuğunu Android uygulamasına getirmesinin bu kadar uzun sürmesi de oldukça şaşırtıcı. Ancak sosyal medya devi durumu değiştirip bazı yenilikler getirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

TWITTER'DA DM ARAMAK KOLAYLAŞACAK

Bu özellik, mevcut arama özelliğinin “geliştirilmiş bir sürümü” olacak ve kullanıcıların yalnızca son mesajlarda değil, tüm DM geçmişlerinde arama yapmalarına olanak tanıyacak. Twitter ayrıca, yalnızca gönderenden ziyade mesajların içeriğini arama yeteneği üzerinde de çalışıyor.

Bu güncelleme “bu yılın ilerleyen günlerinde” geliyor. Bunlar nispeten küçük güncellemeler gibi görünebilir, ancak doğrudan mesajların verimli bir şekilde aranamaması, özelliği yoğun bir şekilde kullanan herkes için uzun zamandan beri bir sıkıntı noktası olmuştu. Bir ay veya yıllık bir mesajı bulmaya çalışmak neredeyse imkansızdı. Ancak yeni arama çubuğuyla, Twitter DM’lerinde arama yapmak, umarız diğer mesajlaşma uygulamalarına daha çok benzeyen bir hal alacaktır. Özelliği Android cihazlarınızda test edebilirsiniz.

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