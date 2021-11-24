Twitter nefret söylemini azaltacak adımlar atıyor

New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika Merkezi’ndeki araştırmacılar, Twitter kullanıcılarını davranışlarının sonuçları konusunda uyaran kişiselleştirilmiş uyarıların, nefret söylemini azaltmakta oldukça etkili olduğunu duyurdu. Uyarıların ardından bir haftada nefret söylemlerinde azalma görüldü. Makalenin baş yazarı Mustafa Mikdat Yıldırım’a göre, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da deney, “kullanıcılar tarafından nefret dolu dil kullanımını azaltmaya çalışan platformlar için ileriye dönük potansiyel bir yol” olacak.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ UYARILAR SUNDULAR

Deneyde araştırmacılar, Twitter’ın nefret söylemine karşı kurallarını çiğnediği için askıya alınma riski altında olan hesapları belirledi. Araştırmacılar nefret söyleminde bulunan kişilere kişiselleştirilmiş uyarılar sundular. Bu uyarılar hakkında birkaç varyasyonu test ettiler, ancak hepsinde aşağı yukarı aynı mesaj vardı: Nefret söylemi kullanmanın kullanıcıları askıya alınma riskiyle karşı karşıya bıraktığı ve bunun zaten takip ettikleri birinin başına geldiği.

Gazetede paylaşılan bir örnek mesajda, “Nefret söylemi kullanmaya devam ederseniz, geçici olarak uzaklaştırılabilirsiniz.” ifadeleri yer alıyor. Başka bir varyasyonda, uyarıyı yapan hesap, kendilerini profesyonel bir araştırmacı olarak tanımlarken, aynı zamanda kişinin askıya alınma riskiyle karşı karşıya olduğunu da bildiriyor. Yıldırım, “Mümkün olduğunca inandırıcı olmaya çalıştık” diyor.

Araştırmacılar, uyarıların en azından kısa vadede etkili olduğunu buldular. Yazarlar, “Sonuçlarımız, 100’den fazla takipçisi olmayan bir hesap tarafından gönderilen yalnızca bir uyarı tweetinin, nefret söylemi içeren tweetlerin oranını yüzde 10’a kadar azaltabileceğini gösteriyor” diye yazıyor. İlginç bir şekilde, “daha kibarca ifade edilen” uyarların etki oranı ise oldukça azdı. Bu şekilde bakıldığında ciddi ve kişiselleştirilmiş uyarılar almak kullanıcıları hesaplarını kaybetmek hakkında korkutmuş.

Radyasyonu düşük akıllı telefonlar tercih edin: İşte liste

