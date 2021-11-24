HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter nefret söylemini azaltacak adımlar atıyor

Twitter nefret söylemini azaltacak adımlar atıyor

24.11.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter kullanıcılara kişiselleştirilmiş uyarılar sunacak. Hedeflenen uyarılar, platformdaki nefret söylemini azaltmaya yönelik.

Twitter nefret söylemini azaltacak adımlar atıyor

New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika Merkezi’ndeki araştırmacılar, Twitter kullanıcılarını davranışlarının sonuçları konusunda uyaran kişiselleştirilmiş uyarıların, nefret söylemini azaltmakta oldukça etkili olduğunu duyurdu. Uyarıların ardından bir haftada nefret söylemlerinde azalma görüldü. Makalenin baş yazarı Mustafa Mikdat Yıldırım’a göre, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da deney, “kullanıcılar tarafından nefret dolu dil kullanımını azaltmaya çalışan platformlar için ileriye dönük potansiyel bir yol” olacak.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ UYARILAR SUNDULAR

Deneyde araştırmacılar, Twitter’ın nefret söylemine karşı kurallarını çiğnediği için askıya alınma riski altında olan hesapları belirledi. Araştırmacılar nefret söyleminde bulunan kişilere kişiselleştirilmiş uyarılar sundular. Bu uyarılar hakkında birkaç varyasyonu test ettiler, ancak hepsinde aşağı yukarı aynı mesaj vardı: Nefret söylemi kullanmanın kullanıcıları askıya alınma riskiyle karşı karşıya bıraktığı ve bunun zaten takip ettikleri birinin başına geldiği.

ABD'de Twitter araştırması: Meğer yüzde 25'lik kesim üretiyormuş!ABD'de Twitter araştırması: Meğer yüzde 25'lik kesim üretiyormuş!

Gazetede paylaşılan bir örnek mesajda, “Nefret söylemi kullanmaya devam ederseniz, geçici olarak uzaklaştırılabilirsiniz.” ifadeleri yer alıyor. Başka bir varyasyonda, uyarıyı yapan hesap, kendilerini profesyonel bir araştırmacı olarak tanımlarken, aynı zamanda kişinin askıya alınma riskiyle karşı karşıya olduğunu da bildiriyor. Yıldırım, “Mümkün olduğunca inandırıcı olmaya çalıştık” diyor.

Araştırmacılar, uyarıların en azından kısa vadede etkili olduğunu buldular. Yazarlar, “Sonuçlarımız, 100’den fazla takipçisi olmayan bir hesap tarafından gönderilen yalnızca bir uyarı tweetinin, nefret söylemi içeren tweetlerin oranını yüzde 10’a kadar azaltabileceğini gösteriyor” diye yazıyor. İlginç bir şekilde, “daha kibarca ifade edilen” uyarların etki oranı ise oldukça azdı. Bu şekilde bakıldığında ciddi ve kişiselleştirilmiş uyarılar almak kullanıcıları hesaplarını kaybetmek hakkında korkutmuş.

Radyasyonu düşük akıllı telefonlar tercih edin: İşte liste

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Yeni telefon geliyor!Yeni telefon geliyor!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Genç kızın korkunç sonu! Silahla vurulmuş olarak bulundu

Genç kızın korkunç sonu! Silahla vurulmuş olarak bulundu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.