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Üç Kız Kardeş dizisinin finaline geri sayım! Tarih belli oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.04.2024 18:36
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Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş final yapıyor. Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi her cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. 3 sezondur ilgiyle izlenen dizi yakın zamanda son bölümüyle ekranlara veda edecek.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Özgü Kaya Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Berker Güven ve Gökberk Demirci gibi isimler yer aldığı yakın zamanda final yapacak.

EKRANLARA VEDA EDİYOR

Üç Kız Kardeş 1

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından Kanal D için çekilen Üç Kız Kardeş dizisi 3 sezondur büyük bir ilgiyle izleniyor. İnci ve Ali Gündoğdu’nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi salı gününden cumartesine alınmıştı. İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından uyarlanan dizinin final tarihi belli oldu.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Üç Kız Kardeş 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayvalık’ta çekilen, güçlü oyunculukları ve hikâyesiyle beğeniyle izlenen dizi, 84. bölümde ekrana veda edecek. Sevilen dizinin geçen cumartesi 80. bölümü ekrana gelmişti. Bu bilgiye göre dizi 27 Nisan Cumartesi akşamı final yaparak ekran yolcuğunu noktalayacak.

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