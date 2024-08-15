Üç Kız Kardeş'in 'Türkan'ı Özgü Kaya'dan iddialı poz! Göğüslerini saçlarıyla kapadı

'Adı Efsane', 'Kimse Bilmez' gibi birçok başarılı projede yer alan Özgü Kaya son dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yer alan, başrollerinde ise İclal Aydın ve Reha Özcan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya başarılı kariyerinin yanında güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Kaya, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tatilin keyfini çıkarmış ve Bodrum'daki fit haliyle de adından söz ettirmişti.

"Bedenime ve cildime değer veriyorum, kendime bebek gibi bakıyorum' diyen Özgü Kaya, L’Officiel Plus için poz verdi.

Üstsüz şekilde kapak için poz veren Kaya göğüslerini ise saçlarıyla kapadı. Özgü Kaya'nın pozlarına beğeni yağdı.

Güzel oyuncunun pozlarına "Kızımız her zaman parlıyor" yorumları geldi.