MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kız Kardeş'in 'Türkan'ı Özgü Kaya'dan iddialı poz! Göğüslerini saçlarıyla kapadı

Üç Kız Kardeş'in 'Türkan'ı Özgü Kaya'dan iddialı poz! Göğüslerini saçlarıyla kapadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.08.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Üç Kız Kardeş'te 'Türkan' karakterini canlandırarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Özgü Kaya iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Üç Kız Kardeş'in 'Türkan'ı Özgü Kaya'dan iddialı poz! Göğüslerini saçlarıyla kapadı

'Adı Efsane', 'Kimse Bilmez' gibi birçok başarılı projede yer alan Özgü Kaya son dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yer alan, başrollerinde ise İclal Aydın ve Reha Özcan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya başarılı kariyerinin yanında güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Kaya, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tatilin keyfini çıkarmış ve Bodrum'daki fit haliyle de adından söz ettirmişti.

"Bedenime ve cildime değer veriyorum, kendime bebek gibi bakıyorum' diyen Özgü Kaya, L’Officiel Plus için poz verdi.

Ekran Alıntısı

Üstsüz şekilde kapak için poz veren Kaya göğüslerini ise saçlarıyla kapadı. Özgü Kaya'nın pozlarına beğeni yağdı.

Yakışıklı oyuncuyla el ele! "Hani adam yoktu" Yakışıklı oyuncuyla el ele! "Hani adam yoktu"

Güzel oyuncunun pozlarına "Kızımız her zaman parlıyor" yorumları geldi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
En Çok Okunan Haberler
Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun sert eleştrilerine yanıt! Sözlerine 'teşekkür etmek istiyorum' diye başladı: Mesajları duruyor, çıkarırım utanır

Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun sert eleştrilerine yanıt! Sözlerine 'teşekkür etmek istiyorum' diye başladı: Mesajları duruyor, çıkarırım utanır

Her gün bir kadın cinayeti, Türkiye artık 'yeter' diyor... Reddedilen cani gencecik bir cana kıydı, mahalleli yakaladı

Her gün bir kadın cinayeti, Türkiye artık 'yeter' diyor... Reddedilen cani gencecik bir cana kıydı, mahalleli yakaladı

"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."

"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."

Dolarları bir bir sattılar! Son 1 yılda her şey değişti

Dolarları bir bir sattılar! Son 1 yılda her şey değişti

İsmini 'Be' yapmak istemişti... Kanadalı sevgilisiyle aşk tatilinde

İsmini 'Be' yapmak istemişti... Kanadalı sevgilisiyle aşk tatilinde

MasterChef'te Deniz gündemden düşmüyor! Yarışmacıya küfür etti...

MasterChef'te Deniz gündemden düşmüyor! Yarışmacıya küfür etti...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.