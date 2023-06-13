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Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte Üç Kız Kardeş sezon finali ve Kanal D yayın akışı

13.06.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelen dizi, büyük bir izleyici kitlesine sahip. Kadrosunda İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Veda Yurtsever ve Ayçin İnci gibi isimleri bulunduran Üç Kız Kardeş bu akşam yeni bölümü ile Kanal D'de olacak. Peki, Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte Üç Kız Kardeş sezon finali ve Kanal D yayın akışı...

Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte Üç Kız Kardeş sezon finali ve Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş'te yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş bu akşam 53. bölümü ile ekrana gelecek. Kullanıcılar dizinin sezon finali tarihini araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş sezon finali ve Kanal D yayın akışı ile ilgili detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

İclal aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş, bu akşam 53. bölümü ile ekrana gelecek. İki sezondur devam eden dizinin önümüzdeki sezonda da olup olmayacağı merak edildi.

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Üç Kız Kardeş bu akşam sezon finali ile ekranda olacak. Kanal D'nin sevilen dizisi 2023-2024 sezonunda da devam edecek.

İCLAL AYDIN ÜÇ KIZ KARDEŞ2TEN AYRILIYOR MU?

Dizinin başrollerinden Nesrin'i canlandıran İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş dizisinden ayrılacağı iddia edildi. Konuya dair henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

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Dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Aydın'ın ayrılması durumunda senaryoda nasıl bir değişikliğe gidilecek merak konusu oldu.

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13 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Veda Mektubu
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri

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İclal Aydın ele

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