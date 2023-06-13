Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte Üç Kız Kardeş sezon finali ve Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş'te yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş bu akşam 53. bölümü ile ekrana gelecek. Kullanıcılar dizinin sezon finali tarihini araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş sezon finali ve Kanal D yayın akışı ile ilgili detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

İclal aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş, bu akşam 53. bölümü ile ekrana gelecek. İki sezondur devam eden dizinin önümüzdeki sezonda da olup olmayacağı merak edildi.

Üç Kız Kardeş bu akşam sezon finali ile ekranda olacak. Kanal D'nin sevilen dizisi 2023-2024 sezonunda da devam edecek.

İCLAL AYDIN ÜÇ KIZ KARDEŞ2TEN AYRILIYOR MU?

Dizinin başrollerinden Nesrin'i canlandıran İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş dizisinden ayrılacağı iddia edildi. Konuya dair henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Aydın'ın ayrılması durumunda senaryoda nasıl bir değişikliğe gidilecek merak konusu oldu.

13 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Veda Mektubu

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

