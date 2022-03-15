Üç Kuruş 19. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Kartal ve Bahar bir araya gelebilecek mi?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 18. bölümüyle 14 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Üç Kuruş'un 21 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı. Kartal'ın Ruşen'e, İrfan'ın yıllar önce çaldığı cüzdanını teslim ettiği sahnede Ruşen, sevdiği kadının fotoğrafını yeniden bulduğu için büyük bir sevinç yaşıyor.

ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'ta yeni bir dönem başladı. 3 yıl zaman atlamasının yaşandığı yeni bölümde Kartal, hapishaneden çıkınca Çıngıraklı'da her şeyin değiştiği gerçeğiyle yüzleşti. Mahalle artık Şahin'in kontrolündeydi, tüm ailesi dağılmıştı. Kartal'ın yanında sadece Leyla, Ruşen ve Şesu kalmıştı. Mahallede istenmediği fark eden, insanların artık Şahin'in sözünü dinlediğini gören Kartal her şeyini kaybettiğini anlayarak gitmek istedi.

Tam bu sırada Leyla, ona savaşması için bir sebebi olduğunu söyledi. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladı için bir kez daha ayağa kalkmaya karar verdi. Yıllar sonra yüzleşen Kartal ve Bahar birçok duyguyu bir arada yaşarken uzun zamandır biriken gerçekler de ortaya döküldü. Kartal, ne pahasına olursa olsun kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçti.



Bunun için ilk adımı Efe'yi bularak attı ancak Efe de geçen 3 yılda çok değişmişti. Polisliği bırakan, adalete olan inancını kaybeden ve Semiha'nın kaybıyla dağılan Efe perişan haldeydi. Kartal, onu kendine getirmeliydi. Efe'nin halini gördükten sonra Çetin'i bulan Kartal, ondan İrfan'ın yerini bulmasını istedi. İrfan'ın karşısına çıkıp, ona Baybars'ı indirmek için ortaklık teklif eden Kartal'ın planı, İrfan'ı Efe'ye teslim etmekti. Kartal, İrfan'ı bir depoya götürüp ardından Efe'yi getirdi. Finalde Efe, İrfan'ı vurdu ve sonunda Halit'in intikamını aldı. Peki yıllar sonra yolları kesişen Kartal ve Efe yeniden bir araya gelecek miydi?

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 21 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!



