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Üç Kuruş 22. yeni bölüm 2. fragmanı! Düğünde vurulan Leyla ölüyor mu?

11.04.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'ta Leyla ile Efe'nin düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç'ın hamlesi her şeyi altüst ediyor. Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla'yı vurarak herkesi şoke ediyor. Üç Kuruş'ta vurulan Leyla'ya ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi 22. yeni bölümüyle 11 Nisan Pazartesi akşamı ekranlarda olacak.

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ÜÇ KURUŞ'UN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır.

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Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.

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Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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