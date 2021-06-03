Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı

Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde bulunan Aslanbay Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç yaşındaki çocuk oyun oynadığı esnada çakmak ile eşyaları tutuşturdu. Çıkan yangında kısa sürede evi duman kapladı.

EVİN TAMAMINA VE ÜST KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karasu İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesiyle evin tamamına ve üst katlara sıçramadan yangın söndürüldü. Yangında can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

ABLASI UYUYAKALMIŞ

Yangının çıktığı esnada evde olmadığını ifade eden Osman Ege, “Üç yaşındaki küçük çocuk yaktı. Oyun oynadığı esnada çıktı. Biz evde yoktuk. Ablası da uyuyakalmış. Olay bu” ifadelerini kullandı. (İHA)





