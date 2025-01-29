Uçak içindeki sinirler bir anda gerildi! 5 saat pistte mahsur kalan yolcular böyle protesto etti: Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan' ait bir havayolu şirketinin uçağında ilginç anlar yaşandı. Uçağın 5 saat boyunca bekletilmesi üzerine sinirlenen yolcular ayağa kalkıp bağırmaya ve uçağın duvarlarına vurmaya başladı. Yolcular bir süre sonra ise uçaktan inmek için yalvardı. Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle uçak 5 saat boyunca bekletildi.

Saatler geçtikçe yolcuların giderek daha fazla sinirlenmeye başladıklarını ve sorun çözülene kadar havalimanından ayrılmalarına ve tekrar içeri girmelerine izin verilmesini talep ettiklerini belirttiler. Yolcuların saat 13:00 civarında uçaktan inmesine izin verildi.

"BOĞULMA HİSSİ YAŞAMAYA BAŞLADI"

Tejasvi Anandkumar Soni , Instagram'da yaşadığı korkunç deneyimin görüntülerini paylaşarak yolcuların kliması olmayan uçakta havasızlıktan boğulduğunu iddia etti. Soni görüntüleri, "Yolcular boğulma hissi yaşamaya başladı ve mürettebat yolcular kapıları açmaya zorlayana kadar herhangi bir harekette bulunmadı" ifadesiyle paylaştı.