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    4. Uçak yolculuğunu birbirine kattı! Sinir krizi geçiren kadın yolcu koltukların üzerine tırmandı... Kimse onu durduramadı

    Uçak yolculuğunu birbirine kattı! Sinir krizi geçiren kadın yolcu koltukların üzerine tırmandı... Kimse onu durduramadı

    21.11.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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    Yakın zamanda Reddit'te yüklenen bir video kısa sürede sosyal medya gündem yarattı. Frontier Airlines uçağındaki bir kadın yolcu sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı. Diğer yolcular ve uçak personeli genç kadını sakinleştirme konusunda zorluk yaşadı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kadın yolcunun sinir krizi geçirerek tüm uçağı birbirine kattığı anlar yer aldı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının personel ve diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken çığlık çığlığa bağırdığı görüldü.

    KOLTUKLARIN ÜZERİNE TIRMADI

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kadının kendisini sakinleştirmek için uğraşan kişilere "Kollarımı bırakın" dediği görülürken koltukların üzerine tırmandığı fark edildi.

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    Görüntüler kadın yolcunun sakinleştirilmesiyle sona ererken olaya ilişkin soruşturma başlatılmadığı ifade edildi. Uçağın kontrollü bir şekilde varış noktasına ulaştığı ifade edildi.

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