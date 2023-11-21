Uçak yolculuğunu birbirine kattı! Sinir krizi geçiren kadın yolcu koltukların üzerine tırmandı... Kimse onu durduramadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kadın yolcunun sinir krizi geçirerek tüm uçağı birbirine kattığı anlar yer aldı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının personel ve diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken çığlık çığlığa bağırdığı görüldü.

KOLTUKLARIN ÜZERİNE TIRMADI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kadının kendisini sakinleştirmek için uğraşan kişilere "Kollarımı bırakın" dediği görülürken koltukların üzerine tırmandığı fark edildi.

Görüntüler kadın yolcunun sakinleştirilmesiyle sona ererken olaya ilişkin soruşturma başlatılmadığı ifade edildi. Uçağın kontrollü bir şekilde varış noktasına ulaştığı ifade edildi.