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Uçakta kabus dolu anlar! Yolcunun elektronik sigarasının patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü... Yolcular kaydıraktan indirildi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 15:19
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Yunanistan'dan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Kalkıştan hemen önce kabinden aniden dumanlar yükseldi. Yolculardan birinin elektronik sigarasının patlaması üzerine kabini aniden duman kapladı. Yolcular acil durum kaydıraklarında güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Uçakta kabus dolu anlar! Yolcunun elektronik sigarasının patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü... Yolcular kaydıraktan indirildi

MYNET|DIŞ HABERLER Yunanistan'ın Heraklion şehrinden İngiltere'nin Londra şehrindeki Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kabus dolu anlara sahne oldu.

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Uçakta bulunan bir yolcunun kabin bagajında bulunan elektronik sigara patladı. Kalkıştan hemen önce kabini aniden dumanla doldurması üzerine yolcular aceleyle tahliye edildi.

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Babasıyla birlikte seyahat eden Malachi Griffith, Storyful'a "Uçağın ön tarafından bize doğru gelen dumanı görebiliyor ve koklayabiliyordum. Daha sonra bir kız elinde bir çantayla koridordan aşağı koştu... Çantadan duman çıkıyordu ve ardından bir çatlama sesi duyuldu, bu alevlerin sesiydi" dedi.

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Yangından kimse yaralanmasa da yolcuların acil durum kaydıraklarından güvenli bir yere çıkmak için yarıştıkları anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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