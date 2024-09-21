Uçakta kabus dolu anlar! Yolcunun elektronik sigarasının patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü... Yolcular kaydıraktan indirildi

MYNET|DIŞ HABERLER Yunanistan'ın Heraklion şehrinden İngiltere'nin Londra şehrindeki Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kabus dolu anlara sahne oldu.

Uçakta bulunan bir yolcunun kabin bagajında bulunan elektronik sigara patladı. Kalkıştan hemen önce kabini aniden dumanla doldurması üzerine yolcular aceleyle tahliye edildi.

Babasıyla birlikte seyahat eden Malachi Griffith, Storyful'a "Uçağın ön tarafından bize doğru gelen dumanı görebiliyor ve koklayabiliyordum. Daha sonra bir kız elinde bir çantayla koridordan aşağı koştu... Çantadan duman çıkıyordu ve ardından bir çatlama sesi duyuldu, bu alevlerin sesiydi" dedi.

Yangından kimse yaralanmasa da yolcuların acil durum kaydıraklarından güvenli bir yere çıkmak için yarıştıkları anlar sosyal medyada gündem yarattı.