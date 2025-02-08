Uçakta korku dolu anlar! Silahını çıkartıp herkesi öldürmekte tehdit etti: "Uçağa silahıyla nasıl bindi?"

MYNET|DIŞ HABERLER Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan Roatan'a gerçekleşen bir uçak seferi sırasında şoke edici bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan saldırgan uçakta bir anda ayağa kalktı ve silahı çıkartıp havaya ateş etti.

Uçuş görevlileri inanılmaz bir cesaretle hızla yaklaşıp silahlı adamı etkisiz hale getirerek herhangi bir yaralanmayı önledi. Pilot uçağı kalkış yaptığı yere geri döndürdü ve uçak güvenli bir şekilde Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki Toncontin Uluslararası Havaalanı'na indi. Uçağın yere inmesinin ardından Ulusal Polis memurları uçağa baskın düzenleyerek şüpheliyi herhangi bir can kaybı yaşanmadan yakaladı.

BAŞKA BİR UÇAĞA BİNMEK ZORUNDA KALDILAR

Mirror'ın haberine göre, yolcular, varış noktalarına ulaşmak için ATR 72 uçağından inip başka bir uçağa binmek zorunda kaldılar. Pek çok kişi "Uçağa silahıyla nasıl bindi?" sorusunun cevabını merak etti. Kimliği belirsiz kişinin silahı uçağa nasıl soktuğu konusunda henüz ayrıntılar yetersiz.