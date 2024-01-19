Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesin eteğinin altını video çekerken yakalandı... O anlar saniye saniye kaydedildi

MYNET-DIŞ HABERLER Bir yolcunun uçuş sırasında uçuş görevlisinin eteğinin altına doğru cep telefonunu hareket ettirerek video kaydı yapmaya çalıştığı anlar uçakta adeta infiala neden oldu.
Başka bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerinin ardından uçağın havalimanına ulaşmasıyla birlikte tacizci yakalandı.
Uçakta bulunan diğer yolcuların inmesine izin verilirken taciz anları suçüstü yakalanan yolcu polisler tarafından uçak içinde sorguya alındı. Ardından tutuklanan yolcuya sosyal medyadan tepki yağdı.