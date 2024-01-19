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    4. Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesin eteğinin altını video çekerken yakalandı... O anlar saniye saniye kaydedildi

    Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesin eteğinin altını video çekerken yakalandı... O anlar saniye saniye kaydedildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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    İsmi açıklanmayan bir yolcunun hostesin yemek servisi yaptığı sırada elindeki cep telefonuyla personelin eteğinin altında video çekmeye çalıştığı anlar sosyal medyada ifşa edildi. Diğer personelin ve yolcuların tacizi fark etmesi üzerine suçüstü yakalanan yolcu tutuklandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Bir yolcunun uçuş sırasında uçuş görevlisinin eteğinin altına doğru cep telefonunu hareket ettirerek video kaydı yapmaya çalıştığı anlar uçakta adeta infiala neden oldu.

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    Başka bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerinin ardından uçağın havalimanına ulaşmasıyla birlikte tacizci yakalandı.

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    Uçakta bulunan diğer yolcuların inmesine izin verilirken taciz anları suçüstü yakalanan yolcu polisler tarafından uçak içinde sorguya alındı. Ardından tutuklanan yolcuya sosyal medyadan tepki yağdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hostes uçak
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