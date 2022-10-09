Ücretli WhatsApp gerçek oldu: Karşınızda WhatsApp Premium! Çok merak edilen özellikleri ortaya çıktı

WhatsApp Premium ortaya çıktı! Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın işletmeler için bir abonelik planı yayınlamayı planladığı söylenmişti. Abonelik planının WhatsApp Premium olarak adlandırıldığı, bunun yalnızca işletme hesapları için olduğu ve isteğe bağlı olduğu bilgisi ise geçtiğimiz dönemde çıkan sızıntılar arasındaydı. Ancak bu hafta ilginç bir gelişme yaşandı ve WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın Play Store ve TestFlight'ta bulunan Android ve iOS uygulamasının en son beta sürümünü yükleyen belirli işletmeler için abonelik planını yayınladığı duyuruldu. İşte WABetaInfo'ya göre beta programına dahil edilen WhatsApp Premium'un özellikleri ve WhatsApp Premium hakkında bilmeniz gereken her şey...

ÜCRETİ ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞECEK

WhatsApp Premium, belirli işletme hesapları için WhatsApp ayarlarını açarak katılabilecekleri isteğe bağlı bir premium plan olacak. WhatsApp ayarlarında "WhatsApp Premium" adlı yeni bir bölüm varsa, bu, işletme hesabının plana katılmaya uygun olduğu anlamına gelecek. Bir işletme, ülkeden ülkeye değişebilen belirli bir abonelik ücret ödeyerek WhatsApp Premium'a katılabilecek.

WHATSAPP PREMIUM'UN ÖZELLİKLERİ

Ücretli WhatsApp Premium müşterilerinin özel bağlantı oluşturabilmesi sağlanacak. Bu bağlantı, müşterilerin bir açılış sayfasını görüntüleyip kolayca sohbet başlatmasına olanak tanıyacak.

WhatsApp Premium'a katılan işletmeler tek hesaba 10 adede kadar cihaz da bağlayabilecek. Böylece işletmedeki daha fazla kişi, müşterilere mesaj göndermek için aynı WhatsApp hesabını kullanabilecek.

WhatsApp Premium, yalnızca belirli hizmetlere ihtiyaç duyan işletmelerin bazı özelliklere sahip olmaları için isteğe bağlı bir plan olacak. Ücretli WhatsApp Premium'a katılmayanların uygulamayı kullanırken mevcut deneyimleri değişmeyecek. WhatsApp Premium'a katılanlar ise istedikleri zaman App Store veya Play Store'dan abonelikten çıkabilecek ve fatura döneminin sonuna kadar premium abonelikten yararlanabilecek.

NORMAL WHATSAPP KULLANICILARI ÜCRETLİ WHATSAPP PLANINA KATILABİLECEK Mİ?

Ayrıca, ücretli WhatsApp Premium özel bir işletme özelliği olacağından, normal (bireysel) WhatsApp kullanıcıları WhatsApp Premium'dan yararlanamayacak.

WhatsApp Premium henüz WhatsApp tarafından resmi olarak açıklanmadığı için, beta sürecinden sonra yukarıda yer alan sızmış özelliklerin değişebileceğini unutmamak gerek.

WhatsApp Premium, Android ve iOS için WhatsApp Business beta'nın en son sürümlerini yükleyen belirli ülkelerdeki bazı işletmelere sunuldu. WhatsApp'ın premium planı gelecekte daha fazla işletme hesabına yaygın bir şekilde sunmayı planladığı kaydediliyor. WhatsApp Premium'ın fiyatına dair herhangi bir bilgi ise henüz yok.

