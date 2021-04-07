Ücretsiz uygulamalardan bazıları kişisel verileri hedef alıyor

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ardından alınan kararla her yıl 7 Nisan, "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanıyor. Siber güvenlik şirketi kurucusu Baran Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Günü gibi özel günlerin, kullanıcıların kişisel veriler konusunda bilinçlenmesine olumlu katkı sağladığını söyledi. Kişisel verilerin korunmasının hem kurumların hem de şahısların sorumluluğunda olduğunu belirten Erdoğan, "Kişisel verilerinizi verdikten sonra oluşabilecek durumlar var. Kötü niyetli kişiler bilgilerinizi çalıp adınıza kredi çekebiliyor, şirket kurabiliyor veya kredi kartı bilgilerinizi çalarsa adınıza alışveriş yapabiliyor. Sizi hem hukuki hem de ticari zor duruma düşürebiliyorlar. Kişisel verilerinizi verdiğiniz kurumun, verileri nasıl koruduğuyla ilgili bilgi edinmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu. "AMACI DIŞINDA İZİN İSTEYEN UYGULAMALARA DİKKAT EDİLMELİ'' Baran Erdoğan, kullanıcıların uygulama indirirken kurulum aşamasında istenilen izinlere dikkat etmesi gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, bir rehber düzenleme uygulaması, fotoğraf ve videolara erişim istiyorsa ve sizin yapacaklarınız sadece rehberle ilgiliyse bu özel izinlere şüpheyle yaklaşılmalı. Geliştiricilerin çoğu bu tarz özel izinler istediklerinde hangi veriyi nasıl kullanacağına dair açıklamaya yer veriyor. Ayrıca, akıllı telefonlar, uygulama izinlerinin sonradan kapatılmasına da kısmen izin veriyor. Eğer uygulama çok şüpheli bulunuyorsa kullanıcıların uygulamayı telefonlarına kurmamaları gerekiyor. Bir uygulama, sadece tasarlandığı amaca yönelik izinleri istemeli. Amacı dışında fazla izin istiyorsa farklı amaçlar için tasarlanmış olabilir. Davranışsal profilleme yapmak, ziyaret edilen siteleri öğrenmek gibi birçok veriye ulaşmaya çalışabilir. Sosyal medya uygulamalarından bazıları bu şekilde hareket ediyor. Bazı uygulamalar siz çalışmıyor zannetseniz bile arka planda veri toplayabiliyor. Bu noktada kullanıcının yapması gereken, kurulan uygulamanın istediği izinlerin amacına uygun olup olmadığını sorgulamak."

"KORUYUCU YAZILIMLARIN CEP TELEFONLARINA KURULMASI ÖNEM TAŞIYOR'' Erdoğan, kişisel verileri ele geçirmede kullanılan en yaygın yöntemlerden birisinin de çok fazla indirilen ancak hiç para kazanmayan ücretsiz mobil uygulamalar olduğuna işaret ederek, "Örneğin, birisi kaliteli bir fotoğraf düzenleme uygulaması geliştirmiş ve ücretsiz olarak indirilmesine izin veriyor. Bu uygulama, milyonlarca indirme sayısına ulaşıyor. Kötü niyetli kişiler, bu tarz uygulamaları geliştiricisinden satın alarak kendi amaçları için kullanabiliyor." dedi. Bu yöntemle kötü niyetli kişilerin milyonlarca kullanıcının telefonuna bir günde ulaşabildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu kişiler, satın aldıkları uygulamanın bir sonraki güncellemesinde kendi işlerine yarayacak değişiklikleri yapıyorlar. Son kullanıcılar da şüphelenmeden bu uygulamayı kullanmayı sürdürüyor. Sıfırdan bir uygulama kurup bunu yaygınlaştırıp saldırı yapmak uzun sürüyor. Yaygınlaşmış, para kazanmayan çok fazla ücretsiz uygulama var. Kötü niyetli kişiler bunlardan birini satın alıp uygulama üzerinden kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirmeyi hedefliyor.