Üçüncü sandık mı geliyor? Gözler Meclisteki kritik görüşmelere çevrildi! AK Parti'nin teklifine muhalefet destek vermezse...

Türkiye seçim yılına yoğun bir gündemle girdi. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra başörtüsü teklifinin de referanduma gitmesi olasılık dahilinde. Sonucu belirleyecek olan ise Meclisteki görüşmeler olacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELİRLEYİCİ OLACAK

Başörtüsüne Anayasal güvence sağlayan ve aile kurumunun güçlendirilmesini de öngören Anayasa değişikliği önümüzdeki hafta TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlayacak.

CHP VE İYİ PARTİ RANDEVUYU REDDETTİ

AK Parti, teklifle ilgili muhalefet partilerine bir kez ziyaret gerçekleştirmişti. İkinci ziyarete ise CHP ve İYİ Parti'den olumsuz yanıt gelmiş, gerekçe olarak CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması gösterilmişti.

ALTILI MASA SENARYOSU

Altılı masadan gelen açıklamada, AK Parti'nin teklifine karşılık kendi tekliflerinin Meclise sunulacağı belirtilmişti. Ancak altı partinin Meclisteki 175 olan milletvekili sayısı teklifin verilebilmesi için gerekli 200 imzaya yetmiyor.

Bu durumda HDP'nin nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu. AK Parti'nin ikinci tur görüşmelerine HDP'den de ret gelmişti.

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teklifin Meclisten geçmemesi durumunda referandum yapılabileceğin sinyalini son olarak şu sözlerle vermişti:

"Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse elbette son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin bizatihi kendisi verecektir."

AK Parti'nin önümüzdeki hafta Meclisin gündemine gelecek teklifi için ise 400'ün üzerinde oy gerekiyor. 360-400 arasında kalırsa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi referanduma götürmesi bekleniyor.

