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  4. SON DAKİKA | CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'nin anayasa randevusuna ret! Gerekçe dikkat çekti

SON DAKİKA | CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'nin anayasa randevusuna ret! Gerekçe dikkat çekti

10.01.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP ve İYİ Parti, AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi. CHP ile İYİ Parti ‘nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi. CHP, Hayır gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de konuyla ilgili açıklama yaptı.

SON DAKİKA | CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'nin anayasa randevusuna ret! Gerekçe dikkat çekti

Son dakika haberine göre CHP ve İYİ Parti, AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.

CHP ile İYİ Parti ‘nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi.

CHP, Hayır gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: RANDEVU TALEBİMİZİ KABUL ETMEDİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de konuyla ilgili açıklama yaparak "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

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