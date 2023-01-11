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  4. CHP, İYİ Parti ve HDP randevu talebini reddetmişti! AK Parti ve MHP görüştü! Tarih belli oldu…

CHP, İYİ Parti ve HDP randevu talebini reddetmişti! AK Parti ve MHP görüştü! Tarih belli oldu…

11.01.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri başörtüsü düzenlemesini görüşmek için Meclis’te bir araya gelirken anayasa değişikliği teklifinin tarihi de belli oldu. AK Parti’nin randevu talebini CHP, İYİ Parti ve HDP reddetmişti. AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, ise başörtüsü düzenlemesinin içeren anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'te komisyonda gündeme alınacağını söyledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP randevu talebini reddetmişti! AK Parti ve MHP görüştü! Tarih belli oldu…

Ankara kulislerinde başörtüsü teklifi için mesai sürüyor. AK Parti ile MHP başörtüsü ve aile yasası düzenlemesi için Meclis'te bir araya geldi. Toplantıda AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri bir araya geldi. Görüşmede Meclis'te çoğunluğun sağlanması için yollar aranıyor.

AK Parti CHP, İYİ Parti ve HDP'den de randevu talep etmiş, talepler reddedilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi için MHP'yi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Teklif komisyonda önümüzdeki hafta gündeme alınacak. 400'ün üzerinde Meclis'ten geçmesini bekleriz, geçince anayasa değişikliği yayınlanır ancak 360-400 arasında kalırsa, Cumhurbaşkanımızın bu teklifi referanduma sunmaktan başka alternatifi kalmaz.

Temel hak ve hürriyet olduğunu kabul eden milletin temsilcilerinin 400'ün üzerinde bu değişikliği destekleyeceklerini düşünüyoruz.

Ziyaretin uygun olmadığını ifade ettiler ama anayasa değişikliğini istemiyoruz dediler mi, CHP ve İYİ Parti desteklemiyorlarsa millete hesabı verecekler."

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü meclis

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