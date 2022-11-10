Ucuz et akını! Fiyatlar yüzde 40 düştü, kuyruğun sonu görünmedi

İstanbul'da bir kasap ürünlerine zam değil, indirim yaptı. Haberi alanlar soluğu dükkanda aldı. Kimi ucuz kıyma, kimi but için sıra bekledi. Erken davrananlar kazandı, gecikenlere ise bir şey kalmadı.

FİYATLARDA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILDI

Tavuk ve et fiyatları aldı başını gitti. Güngören'deki bir kasap ise her bütçeye uygun bir kampanya yapmak istedi ve fiyatları yüzde 40 indirdi. Kilosu 148 olan kıyma 99 TL'ye, tavuk butu da 45'ten 23 TL'ye düşürünce vatandaşlar akın etti.

"AYDA BİR KERE İNDİRİM YAPIYORUZ"

Show Haber'in haberine göre kasap sahibi, indirimleri ayda bir kere yaptıklarını ve çok yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMEDİ

İndirimli ürünleri almak isteyenler sabah saatlerinde sıraya girdi. Oluşan kuyruğun sonu gözükmedi. Vatandaşlar kasabın yaptığı indirimden memnun oldukları belirtti.

