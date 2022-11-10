Ucuz et akını! Fiyatlar yüzde 40 düştü, kuyruğun sonu görünmedi

İstanbul'da bir kasap ürünlerine zam değil, indirim yaptı. Haberi alanlar soluğu dükkanda aldı. Kimi ucuz kıyma, kimi but için sıra bekledi. Erken davrananlar kazandı, gecikenlere ise bir şey kalmadı.
Tavuk ve et fiyatları aldı başını gitti. Güngören'deki bir kasap ise her bütçeye uygun bir kampanya yapmak istedi ve fiyatları yüzde 40 indirdi. Kilosu 148 olan kıyma 99 TL'ye, tavuk butu da 45'ten 23 TL'ye düşürünce vatandaşlar akın etti.
Show Haber'in haberine göre kasap sahibi, indirimleri ayda bir kere yaptıklarını ve çok yoğun bir talebin olduğunu söyledi.
İndirimli ürünleri almak isteyenler sabah saatlerinde sıraya girdi. Oluşan kuyruğun sonu gözükmedi. Vatandaşlar kasabın yaptığı indirimden memnun oldukları belirtti.