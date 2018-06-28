Ufak dokunuşların büyük etkisi için yağ enjeksiyonu

Lipofilling olarak da bilinen yağ enjeksiyonu vücudun hacim kazandırılmak ve yeniden şekillendirilmek istenen alanına uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde vücudun başka alanından alınan yağlar çeşitli işlemlerden ve uygulamalardan geçirilerek ihtiyaç duyulan alana tekrar enjekte edilir. Yüz, burun ve dudak arası, göz altı, yanak, uyluk, göğüs ve kalçada uygulanabilen işlemler vücuttaki şekil bozukluklarının giderilmesinde son derece faydalı olmaktadır. Vücudun nispeten hareketsiz bölgelerine yapılan enjeksiyonlar diğer bölgelere göre daha fazla kalıcılık sağlamaktadır. Yapılan operasyonlarda vücudun kendi yağ hücreleri kullanıldığı için daha sonra bir sıkıntı yaşama riski neredeyse sıfırdır. Genellikle istenen sonuç tek seferde elde edilebilirken duruma göre ikinci bir yağ enjeksiyonu da gerekebilmektedir.

Yağ Enjeksiyonunun Vücuda Etkileri

Yağ enjeksiyonu vücuda hem dolgu etkisi verir hem de yenileyici bir etki sağlar. Enjeksiyonun yapıldığı bölgelerde yaşamaya devam etmekte olan yağ hücreleri ile kök hücreler dönüşüm geçirerek yeni hücrelerin oluşmasını sağlar. Enjeksiyon yapılan bölge yeniden şekillendirilerek istenmeyen görüntü problemleri ortadan kaldırılabilir. Yağ enjeksiyonunun bir diğer önemli özelliği ise yenileyici etki yaratmasıdır. Yağ enjeksiyonu yapılan bölgelerde kolajen sentezi artar ve bu sayede gözle görülür bir gençleşme ve sıkılaşma elde edilmektedir. Bölgede incelmiş olan cilt daha dolgun bir hal alır, kırışıklar ve lekeler ortadan kalkmış olur.