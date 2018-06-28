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Ufak dokunuşların büyük etkisi için yağ enjeksiyonu

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 27.06.2018 18:23 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, yağ enjeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ufak dokunuşların büyük etkisi için yağ enjeksiyonu

Lipofilling olarak da bilinen yağ enjeksiyonu vücudun hacim kazandırılmak ve yeniden şekillendirilmek istenen alanına uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde vücudun başka alanından alınan yağlar çeşitli işlemlerden ve uygulamalardan geçirilerek ihtiyaç duyulan alana tekrar enjekte edilir. Yüz, burun ve dudak arası, göz altı, yanak, uyluk, göğüs ve kalçada uygulanabilen işlemler vücuttaki şekil bozukluklarının giderilmesinde son derece faydalı olmaktadır. Vücudun nispeten hareketsiz bölgelerine yapılan enjeksiyonlar diğer bölgelere göre daha fazla kalıcılık sağlamaktadır. Yapılan operasyonlarda vücudun kendi yağ hücreleri kullanıldığı için daha sonra bir sıkıntı yaşama riski neredeyse sıfırdır. Genellikle istenen sonuç tek seferde elde edilebilirken duruma göre ikinci bir yağ enjeksiyonu da gerekebilmektedir.

Yağ Enjeksiyonunun Vücuda Etkileri

Yağ enjeksiyonu vücuda hem dolgu etkisi verir hem de yenileyici bir etki sağlar. Enjeksiyonun yapıldığı bölgelerde yaşamaya devam etmekte olan yağ hücreleri ile kök hücreler dönüşüm geçirerek yeni hücrelerin oluşmasını sağlar. Enjeksiyon yapılan bölge yeniden şekillendirilerek istenmeyen görüntü problemleri ortadan kaldırılabilir. Yağ enjeksiyonunun bir diğer önemli özelliği ise yenileyici etki yaratmasıdır. Yağ enjeksiyonu yapılan bölgelerde kolajen sentezi artar ve bu sayede gözle görülür bir gençleşme ve sıkılaşma elde edilmektedir. Bölgede incelmiş olan cilt daha dolgun bir hal alır, kırışıklar ve lekeler ortadan kalkmış olur.

Yağ Enjeksiyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Vücudun yağ alınacak bölgesine yaklaşık 0,5-1 cm büyüklüğünde kesiler açılarak bu kesiler içerisinden ince kanüller ve enjektörler vasıtasıyla yağ dokuları alınır. Bu dokular daha saf hale gelmesi için bir süre santrifüje konur. Saflaştırılan dokular yine ince kanüller aracılığıyla enjeksiyon yapılacak olan bölgeye uygulanır.

Operasyondan bir hafta öncesinden kan sulandıran ilaçların kullanımı da kesilmelidir. Yağ enjeksiyonları genel olarak sakinleştirici etkisi nedeniyle yapılmaktadır. Çok nadiren de olsa bazı hastalara sedesyon altında lokal anestezi uygulanabilmektedir. Hastalar operasyondan hemen sonra normal hayatlarına geri dönebilirler. Ancak üç ay boyunca operasyon bölgesini güneşten korumaları gerekir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz

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Anahtar Kelimeler:
yağ enjeksiyonu Lipofilling

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