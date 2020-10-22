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Ufukta yolculuk var: Elon Musk SpaceX'in Mars'a gideceği tarihi açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 09:51 | Son Güncelleme

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, şirketin Mars görevi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Musk, açıklamalarında SpaceX'in Mars yolculuğu için tarih verdi. Elon Musk'ın kızıl gezegene yolculuk üzerine yaptığı açıklamalara göre, SpaceX çok yakında Mars'ta olacak.

Ufukta yolculuk var: Elon Musk SpaceX'in Mars'a gideceği tarihi açıkladı

Mars yolculuğu için pek çok uzay ajansı ve özel şirket canla başla çalışıyor. Bunlardan biri de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX. Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlu bir görev gerçekleştirerek uzaya astronot taşıyan ilk özel şirket unvanı kazanan SpaceX, şimdi ise kızıl gezegene ulaşmanın planlarını yapıyor. Elon Musk'ın açıklamalarına göre ise bu planlamaların sonucuna çok yakında tanıklık edeceğiz.

İŞTE SPACEX'İN MARS'A GİDECEĞİ TARİH

Elon Musk, SpaceX'in Mars görevi ile alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. Musk, açıklamalarında SpaceX'in Mars yolculuğu için tarih vermekten de kaçınmadı. Buna göre SpaceX, Starship fırlatma aracı ile birlikte 2024'te ilk insansız Mars yolculuğuna çıkabilmeyi hedefliyor. Ancak planlamalara bakılırsa, bundan önce Starship'in gitmesi gereken bazı görevler olacak.

Mars

SPACEX STARSHİP İLE ÖNCE AY'A GİDECEK

Verilen bilgilere göre SpaceX 2021 yılında Starship ile uzaya gidecek. Bir sonraki yıl, yani 2022 yılında insansız Ay görevi gerçekleştirilecek. 2023 yılında ise SpaceX, Starship ile birlikte Ay'a insanlı görev düzenleyecek. En azından şirketin hedefleri bu yönde. Tabi birçok görevde olduğu gibi bu görevlerde de bir erteleme söz konusu olabilir.

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