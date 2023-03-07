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Uğur Dündar'dan Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Kendisiyle görüştüm bana 'İçinden çıktığım partiyle niye görüşmeyeyim?' dedi

07.03.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından ittifak dışında kalan partilerin desteği de merak konusu oldu. Daha önce adaylık konusunda açıklama yapan Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği ise gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Uğur Dündar da katıldığı bir canlı yayında İnce ile görüştüğünü ifade ederek "Görüşmeye nasıl bakarsınız diye sordum. Sıcak bakarım, niçin görüşmeyeyim ki dedi" açıklamasını yaptı.

Uğur Dündar'dan Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Kendisiyle görüştüm bana 'İçinden çıktığım partiyle niye görüşmeyeyim?' dedi

Gazeteci Uğur Dündar, HaberTürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin, CHP'ye dair 'içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dediğini açıkladı.

"MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞTÜM"

Programa gelmeden önce Muharrem İnce ile görüştünü belirten Uğur Dündar şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce ile görüşme olabilir. Okudum, sayın Altan Öymen ile Hikmet Çetin görüşecekmiş sayın İnce ile. Muharrem Bey, 'Ben Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş bir insanım, içinden çıktığım partiyle neden görüşmeyeyim' dedi. Ben buraya gelirken konuştum kendisiyle, şu anda aranmış değil. Görüşmeye nasıl bakarsınız diye sordum. Sıcak bakarım, niçin görüşmeyeyim ki dedi. Zaten toplum Sayın İnce'ye bir görüşme görevi verirse mutlaka bu görevi yapar. Yalnız şu anda Sayın İnce'nin de rüzgarının çok etkili estiğini söyleyebilirim."

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"SAYIN İNCE GÜÇLÜ BİR RÜZGÂR ESTİRİYOR"

Sayın İnce eğer toplum kendisine görev verirse ondan da imtina etmez. Yani görüşme görevi verirse mutlaka gereğini yapar. Şu anda sayın İnce'nin de rüzgarının güçlü estiğini söyleyebilirim. Şu anda ayın Muharrem İnce televizyon programına katılıyor müthiş rayting alıyor. Sosyal medyada destek çok büyük. Sosyal medya raytingi sandığa ne kadar yansır bilemiyorum. Sayın İnce 'mesela Şanlıurfa'da tüm sandıklara millet ittifaklara gözlemci koyacak mı, bunların telefonla aranması gerçekleştirildi mi?' Bu hakikaten önemli, sonra bana gelen geri dönüşümden anladım, evet yapılmış. Şu anda yasal mevzuatın ne emrettiğini açıkçası bilmiyoruz. Hukukçular bunu yorumlayacaktır. Demokrasi farklılıkları bir araya getirme ve yönetme sanatıdır. Vatan sözkonusu olunca gerisi teferruat. Seçimden sonra kriz beklemiyorum. Herşeyin çok güzel olacağına inanıyorum.

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