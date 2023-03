SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak sözler! 'Bugün veda etmek için buradayım' dedi Meral Akşener yorumu dikkat çekti! 'Ülkücü damarı...'

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından ilk grup toplantısı dikkat çeken anlar sahne oldu. Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de gerçekleştireceği grup toplantısı öncesi salon tıka basa doldu. Kalabalık, ‘Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’ sloganlarıyla, Kılıçdaroğlu’nun salona gelmesini bekledi. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bugün bu kürsüye veda için buradayım" derken, Meral Akşener ile ilgili de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU'NDAN VEDA MESAJI!

'Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek aslında pek de kolay olmuyor size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum.

Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermemizi isterim. Yeni bir başlangıç için, beraber ve birlikte, var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Biz bunları yaptığımız zaman o güzel, görkemli, şahane Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim.

'VEDA ETMEK İÇİN BURADAYIM'

Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim içinde hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizlerde benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, onur verdiniz.

‘SİZİN BU TERCİHİNİZİ YÜREĞİME YAZDIM’

Bilirim, biliyorum sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para, pul, şan, şöhret, güç, kibir vardır. Nefse teslim olmak vardır. Haram vardır, günah vardır. Zulüm kokar o sarayı dar koridorları. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı ıstıraplıdır. Uzun ve ince bir yoldur. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Her sabah 'Ya Nasip' diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Parası, pulu da yoktur Bay Kemal'in, sarayı da yoktur. Başına her şey gelmiştir. Hakkında her türlü algı yapılmıştır ama işte yine de size Bay Kemal'in yolunda yürümek gibi bir onuru ve şerefi ben taşıyorum, birlikte yürüyeceğiz. Sizler Bay Kemal'le yürümeye karar verdiniz, bu yolu seçtiniz. Sizin bu tercihinizi unutmayın yüreğime yazdım.

“BAY KEMAL'İN SİZLER GİBİ GERÇEK DOSTLARI VARDIR”

Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Siz hak dost bilirsiniz. Bay Kemal ile yürümek akıldan çok yürek işidir. O yürekte sizde var. Bu nedenle hepinizi yürekten kutluyorum. Bay Kemal'in şansı da işte budur. Sizin o kocaman yüreğiniz.

Başınızı hep dik tuttunuz. Karanlığın üzerinizi kaplamasına asla izin vermediniz. Bugün zalimlerin tahtını yıkmaya çok yakınız buna inanın. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur, gurur duyuyorum. Ne diyebilirim Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin.

‘BU DELİLİĞİ HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ DOSTLARIM’

Bakmayın siz, o saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şeyleri yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Kalbimiz, yüreğimiz, mazlumlar için atan kocaman bir yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca o mazlumların acı feryatlarının duyulduğu bir kürsüdür. Bu mikrofon da onların acılarının geniş kitlelere aktarıldığı mikrofondur. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum be dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü, dünyayı hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarları düşünüyorum. Bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım.

MERAL AKŞENER YORUMU: ARADA BİR ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR…

Bu deliliği hep birlikte yapacağız. İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yeri geldiğinde masaya yumruğunu vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi billahi de hiç tanımamışsınız. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse masaya yumruğunu vurur dedim ya. Bir de arada bir ülkücü damarı tutar bunu da gayet iyi biliyorum.

“TEMEL BEY BİLGİLİDİR, CESURDUR”

Saadet Partisi'nin sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel bey bilgedir, cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

'DAVUTOĞLU GÜNLERDİR UYUMUYOR'

Gelecek Partisi'nin sayın genel başkanı Ahmet beyle de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet beyin gerçekten güçlü bir entellektüel birikimi var. O süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin istiyorum, Allah aşkına onu da yakından tanıyın.

'BABACAN GENÇ BİR LİDER'

DEVA Partisinin genel başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç lider ile Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz.

'MENDERES VE DEMİREL'İN GENÇLİĞİ VAR'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin beyle de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne bilin istiyorum yürekli, cesur ve genç bir liderdir.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMASI

iki kişi daha var. O iki kişiyi sizde gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim, bu kürsüde söylemiştim. Tam karşımda oturuyordu 'Evladım Ekrem İmamoğlu' demiştim. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp, koruduğumuz, dostum Mansur Yavaş o da buradadır.

Hakkınızı helal edin dostlarım, hadi bismillah.'