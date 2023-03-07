HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk posteri paylaşıldı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk posteri paylaşıldı

07.03.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündemi günlerdir Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini yakından takip ediyordu. Dün akşam Saadet Partisi Genel Merkezi önünde altılı masa üyelerinin tamamının katılımıyla cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun ilk posteri paylaşılırken arka planda yer alan fotoğraflar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk posteri paylaşıldı

Altılı masanın uzun süredir merakla beklenen cumhurbaşkanı adayı yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde duyuruldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Aday olarak bugün son kez CHP grup toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kullanılacak ilk posteri de paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Veda konuşması merak uyandırmıştı! Kılıçdaroğlu toplantıdan sonra açıkladı

Veda konuşması merak uyandırmıştı! Kılıçdaroğlu toplantıdan sonra açıkladı

 Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

 Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

"BEN KEMAL GELİYORUM"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabından, "Düşen artık yerde kalmayacak! Geliyoruz." notuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk seçim posterini paylaştı.

Fqns-FAX0AMDBzd

DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan afişte Sinan Ateş'ten Ali İsmail Korkmaz'a, intiharıyla Türkiye gündemine oturan Enes Kara'dan depremde ölen kızının elini bırakmayan babaya, 128 milyar dolar göndermesinden bacakları kesilen köpeğe kadar birçok ayrıntının yer alması dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılmıştı! Demirler kesilirken yangın çıktı: "Yıkılarak yenisi yapılacak"Kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılmıştı! Demirler kesilirken yangın çıktı: "Yıkılarak yenisi yapılacak"
SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!
Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Bülent Turan'dan yeni 'Kılıçdaroğlu' yorumu! 'İroni' diyerek açıkladı

Bülent Turan'dan yeni 'Kılıçdaroğlu' yorumu! 'İroni' diyerek açıkladı

Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözler

Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptı

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.