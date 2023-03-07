Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk posteri paylaşıldı

Altılı masanın uzun süredir merakla beklenen cumhurbaşkanı adayı yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde duyuruldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Aday olarak bugün son kez CHP grup toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kullanılacak ilk posteri de paylaşıldı.

"BEN KEMAL GELİYORUM"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabından, "Düşen artık yerde kalmayacak! Geliyoruz." notuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk seçim posterini paylaştı.

DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan afişte Sinan Ateş'ten Ali İsmail Korkmaz'a, intiharıyla Türkiye gündemine oturan Enes Kara'dan depremde ölen kızının elini bırakmayan babaya, 128 milyar dolar göndermesinden bacakları kesilen köpeğe kadar birçok ayrıntının yer alması dikkatlerden kaçmadı.

