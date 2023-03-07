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Veda konuşmasından sonra akıllara o soru gelmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı' açıklaması... Twitter hamlesi dikkat çekti

07.03.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı genel başkanın uzlaşmasıyla Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı seçilen ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarışacak olan Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de kürsüde yaptığı veda konuşmasıyla akıllara 'Genel Başkanlığı bırakacak mı' sorusunu getirdi. Bu soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhur İttifakından 'tebrik' telefonu alıp almadığını da açıkladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Twitter hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.

Veda konuşmasından sonra akıllara o soru gelmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı' açıklaması... Twitter hamlesi dikkat çekti

Kılıçdaroğlu bugün CHP'nin TBMM grup toplantısında "Bugün bu kürsüye veda için buradayım" sözleriyle veda konuşması gerçekleştirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP liderinin "Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek aslında pek de kolay olmuyor. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum" sözleriyle CHP Genel Başkanlığını ve partisini bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

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"ELBETTE Kİ TARTIŞMALAR OLACAK, BÜTÜN MESELE TOKALAŞMASINI BİLMEK"

Toplantının ardından aralarında BBC Türkçe'nin de yer aldığı bir grup gazeteciyle gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’da yaşanan soruna ilişkin yöneltilen soruya “Elbette ki tartışmalar doğaldır. Tartışma olmayan bir yerde hayat olmaz. Tartışmalar olacak. Bütün mesele tartışmalardan sonra tokalaşmasını bilmektir. Sorunu çözüyorsanız, bir sorun kalmıyor” yanıtını verdi.

'GENEL BAŞKANLIK' SORUSUNA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, "Kürsüye veda ettiniz, genel başkanlığı sürdürecek misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

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Toplantıya katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in duygulandığı görüldü.

"GÖREVİM DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI DİLLENDİRMEK"

Deprem bölgesinde çadır, su ve yer sorunlarının sürdüğünü; kadınların ve erkeklerin kendilerine özgü sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hala koşullar çok iyi değil. Koşulların bir an önce iyileştirilmesi lazım. Onlara bakmak gerekiyor. Sonuçta depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği bir ortam olması gerekiyor. Benim görevim de o sorunları dillendirmek" dedi.

"ŞİMDİ SÖYLEMEYİM, BİRİNİ ATLARIZ..."

Kılıçdaroğlu, “Adaylığınız ilan edildikten sonra masadaki liderlerin dışından Cumhur İttifakı üyeleri olmak üzere tebrik telefonu aldığınız başka isim oldu mu” sorusuna, “Şimdi söylemeyim, birisini atlarız olmaz” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, “Cumhur İttifakı üyelerinden aldınız mı tebrik telefonu?” sorusuna yanıtı ise “Hayır” oldu.

ESKİ GENEL BAŞKANLAR DA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün grup toplantısı için geldiği Meclis'te CHP milletvekilleri ve partililer karşıladı.

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Grup toplantısına eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katıldı.

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ADAYLIĞINI TWITTER'DAN DA DUYURDU

Kılıçdaroğlu Twitter profiline "13. Cumhurbaşkanı Adayı" ifadesini ekledi.

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