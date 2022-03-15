Ukrayna paylaştı! Rus tankının imha edildiği anlar böyle görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Ülkenin bir çok yerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna ordusu Rus birliklerine ciddi kayıplar verdirmeye devam ediyor.

TANK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Ukrayna ordusu, Rusya’ya ait tankı imha ettiği anları havadan görüntüleyerek, kamuoyu ile paylaştı. Rus tankının isabet almasının ardından alev topuna döndüğü görüldü.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARINI AÇIKLADILAR

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana toplam 13 bin 500'den fazla askeri personel, 404 tank, bin 279 askeri zırhlı araç, 150 adet topçu bataryası, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 insansız hava aracı kaybettiğini duyurmuştu. (İHA)



