Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı’nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya.

Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

Ancak Morozyuk’un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı.

Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



Avukat Yuriy Yurchenko, "Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir" dedi.



