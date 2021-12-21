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Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis

21.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bir dönem Çaykur Rizespor forması da Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte. İç çamaşırıyla Ukrayna Milli Marşı’nı okuyan Morozyuk 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir.

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı’nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya.

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Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

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Ancak Morozyuk’un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı.

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Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
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Avukat Yuriy Yurchenko, "Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir" dedi.


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