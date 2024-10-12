Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ülke bu olayı konuşuyor! Polis memuru 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulundu: Çıplak fotoğraflar, +18 mesajlar...

Ülke bu olayı konuşuyor! Polis memuru 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulundu: Çıplak fotoğraflar, +18 mesajlar...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı buldu. O dönemde polis memuru olarak görev yapan Nicholas Filmer, sosyal medya üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundu. 6 ay boyunca Filmer'in kıza çıplak fotoğraflar karşılığında para ve +18 mesajlar gönderdiği ifade edildi.

Ülke bu olayı konuşuyor! Polis memuru 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulundu: Çıplak fotoğraflar, +18 mesajlar...

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan 26 yaşındaki Nicholas Filmer isimli bir polis memuru, ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir kızla sosyal medya üzerinden tanıştı. 6 ay boyunca mesajlaşan Filmer, kızdan para karşılığında çıplak fotoğraflarını istedi. Kızın fotoğrafları göndermeyi istememesi üzerine Filmer, kıza baskı yaparak, "Bana borçlusun" şeklinde mesajlar gönderdi.

CEZASI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Filmer, mahkemeye yüksek sesle okunan mektubunda özür diledi ve suç eylemlerinin hiçbir mazereti olmadığını, bu eylemlerin büyük bir utanç kaynağı olduğunu söyledi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Filmer'in cezasının önümüzdeki ay açıklayacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

 Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

 Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

 Dubai milyoneriyle evli! Yasaklar listesini sıraladı

Dubai milyoneriyle evli! Yasaklar listesini sıraladı
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
polis Avustralya
En Çok Okunan Trend Haberler
Arda Güler'den maç biter bitmez flaş paylaşım!

Arda Güler'den maç biter bitmez flaş paylaşım!

Eşinin iki çocuğunu katlettiğini gözyaşları içinde anlattı: ‘Atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya!’

Eşinin iki çocuğunu katlettiğini gözyaşları içinde anlattı: ‘Atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya!’

Gebze'deki hayvan katliamının ardından gündem oldu! "Yaşama hakkı vardır"

Gebze'deki hayvan katliamının ardından gündem oldu! "Yaşama hakkı vardır"

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

Anne ve babasını öldürüp cansız bedenleriyle yaşadı

Anne ve babasını öldürüp cansız bedenleriyle yaşadı

Sokakta böyle gezdiler! Gören bir daha baktı: "Ne izledim ben şimdi?"

Sokakta böyle gezdiler! Gören bir daha baktı: "Ne izledim ben şimdi?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.