Ülke bu olayı konuşuyor! Polis memuru 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulundu: Çıplak fotoğraflar, +18 mesajlar...

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan 26 yaşındaki Nicholas Filmer isimli bir polis memuru, ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir kızla sosyal medya üzerinden tanıştı. 6 ay boyunca mesajlaşan Filmer, kızdan para karşılığında çıplak fotoğraflarını istedi. Kızın fotoğrafları göndermeyi istememesi üzerine Filmer, kıza baskı yaparak, "Bana borçlusun" şeklinde mesajlar gönderdi.

CEZASI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Filmer, mahkemeye yüksek sesle okunan mektubunda özür diledi ve suç eylemlerinin hiçbir mazereti olmadığını, bu eylemlerin büyük bir utanç kaynağı olduğunu söyledi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Filmer'in cezasının önümüzdeki ay açıklayacağı belirtildi.