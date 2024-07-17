Ülkeye döndü soluğu tatilde aldı... Bergüzar Korel'in şezlong pozlarına beğeni yağdı

MYNET- 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Bir süredir Londra'da yaşayan çift oğullarının eğitimi için de İngiltere'de yaşamaya karar vermişti.

Ünlü çift bu yıl aldıkları teklifler üzerine İstanbul'a geri döndü. Ülkeye döner dönmez soluğu tatilde alan Bergüzar Korel tatil karelerini peş peşe paylaştı.

Bergüzar Korel'in 'Tamam yazı seviyorum kabul ama yine de çok da samimi olmayalım' notunu düştüğü şezlong pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Ama yaz sana ne kadar yakışmış', 'Çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', Sen yaz kraliçesisin' gibi yorumlar yapıldı.