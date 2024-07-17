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  4. Ülkeye döndü soluğu tatilde aldı... Bergüzar Korel'in şezlong pozlarına beğeni yağdı

Ülkeye döndü soluğu tatilde aldı... Bergüzar Korel'in şezlong pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 08:53
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Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi terk edip Londra'da yeni bir hayat kuran Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti aldıkları teklifler üzerine İstanbul'a geri döndü. Bergüzar Korel ülkeye döner dönmez ise soluğu tatilde aldı. Korel'in şezlong pozlarına beğeni yağdı.

Ülkeye döndü soluğu tatilde aldı... Bergüzar Korel'in şezlong pozlarına beğeni yağdı

MYNET- 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Bir süredir Londra'da yaşayan çift oğullarının eğitimi için de İngiltere'de yaşamaya karar vermişti.

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Ünlü çift bu yıl aldıkları teklifler üzerine İstanbul'a geri döndü. Ülkeye döner dönmez soluğu tatilde alan Bergüzar Korel tatil karelerini peş peşe paylaştı.

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Bergüzar Korel'in 'Tamam yazı seviyorum kabul ama yine de çok da samimi olmayalım' notunu düştüğü şezlong pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Ama yaz sana ne kadar yakışmış', 'Çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', Sen yaz kraliçesisin' gibi yorumlar yapıldı.

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Uzun zamandır ortalarda yoktu... Son halini görenler tanıyamadı! Uzun zamandır ortalarda yoktu... Son halini görenler tanıyamadı!
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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